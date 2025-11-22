Expreso
Sin agua en La Aurora
Interagua reporta reparación urgente por fuga que afecta a Urdesa y sectores cercanos.Freddy Rodríguez

Corte de agua en Guayaquil: fuga en Urdesa Central deja sin servicio a vecinos

Una fuga en la red de Interagua deja sin agua potable a sectores de Urdesa este sábado, mientras continúan las reparaciones

La mañana de este sábado 22 de noviembre, varios ciudadanos de Guayaquil se sorprendieron ante la falta de agua potable en Urdesa Central, donde se ejecuta una interrupción emergente del servicio

La concesionaria Interagua informó en sus redes sociales que realiza trabajos de reparación por una fuga emergente en la red matriz

De acuerdo con la entidad, la avería se ubica en el sistema que abastece a la urbanización Jaime Polit y la cooperativa Quisquis, sectores que también registran baja presión o falta total del suministro.

“Interagua informa trabajos de reparación por fuga emergente en la red en la ciudadela Urdesa Central”, publicó la empresa, indicando además que sus cuadrillas técnicas se encuentran en la zona. La compañía pidió a los moradores mantenerse informados a través de los canales oficiales.

¿Por qué hubo un nuevo corte de agua en Urdesa Central este sábado?

Este nuevo corte ocurre a pocos días del registrado el 16 de noviembre, cuando otra fuga en la red afectó a Lomas de Urdesa, Urdesa Norte y Urdesa Central. En esa ocasión, los trabajos se prolongaron por varias horas mientras se reemplazaban tuberías dañadas.

Según técnicos consultados en otros procesos similares, las fugas en redes antiguas son una de las causas más frecuentes de interrupciones, especialmente en sectores con redes de alta presión.

Hasta el momento, Interagua no ha informado una hora estimada de reposición del servicio en Urdesa Central y sus sectores aledaños.

