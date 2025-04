Corte de agua en Daule y Samborondón este 1 de mayo: conoce los sectores afectados

La paciencia de los habitantes de La Aurora, en el cantón Daule, parece haberse agotado. Una nueva suspensión del servicio de agua potable —esta vez por nueve horas continuas— ha generado un fuerte rechazo entre los residentes, quienes denuncian una larga lista de interrupciones sin solución definitiva.

¿Qué relación hay entre Monte Sinaí y el agua de Samborondón? Yúnez responde Leer más

¿Cuándo será el corte?

La empresa Amagua, concesionaria encargada del servicio en esta zona y en sectores de Samborondón, informó que el corte se ejecutará este miércoles 1 de mayo, entre las 08:00 y las 17:00, debido a la instalación de una válvula para el macro-medidor de la planta de tratamiento de agua potable del sector Daule.

(Lo invitamos a leer: ¿Por qué Sauces 6 se inunda con cada lluvia? Esto dicen expertos y vecinos)

Aunque se trata de un trabajo programado, la noticia no fue bien recibida. La principal molestia: la recurrencia de estas interrupciones, la falta de agua en urbanizaciones que pagan valores elevados por el servicio, y la aparente ausencia de fiscalización o control por parte de las autoridades municipales.

Amplio sector afectado

La suspensión del servicio alcanzará a una extensa área que abarca urbanizaciones completas y espacios públicos clave. Entre los sectores afectados están:

Villa Italia (todas las etapas)

La Rioja (todas las etapas)

Palmora Plaza

Sambocity

Casa Laguna

Urbanizaciones del lado derecho de la vía a Salitre

Villa Club

Educamundo

Fincas de Casa Grande

Vistana

Parroquia San Alberto Magno

Colegio Torremolinos

Gasolineras La Roca y Primax

Aires de Batán

La Castellana

Lagos del Batán

Isla Mocolí

La Laguna

Vista al Parque

Fiume

Río 600

Castelago

Entrelagos

Laguna del Sol

Lago Sol

Iglesia San Josemaría

Vista Sol

Terrasol

Municipio y Cuerpo de Bomberos de Samborondón

Sotonovo, entre otros.

La empresa ha solicitado a la ciudadanía que habilite sus cisternas y que racionen el agua durante las horas del corte, pero los vecinos no están dispuestos a "aceptar más excusas".

Ciudadanía al límite: “Pagamos caro, pero recibimos un pésimo servicio”

Planta de agua potable en La Puntilla: Así será el proyecto hídrico de Samborondón Leer más

Kléver Sándoval, residente de Villa Club (Daule), expresó su molestia con dureza. "¿Cómo es posible que nos quedemos nueve horas sin agua, desde las 8:00? Qué tipo de servicio da Amagua. Es desesperante vivir así. Un dolor de cabeza. Me indigna tener un servicio de agua potable tan pésimo. Y de paso costoso. No sé a quién reclamar. ¿A la Alcaldía? ¿A los concejales? Alguien debería impedir que los servicios públicos sigan siendo un asco", expresó indignado.

Los reclamos no vinieron solo desde Daule. Desde La Puntilla, en Samborondón, Carlota Nieves y Doménica García se sumaron a las quejas, exigiendo que se monitoree, controle y transparente la gestión de Amagua.

"Siempre tenemos cortes. Cada vez más largos. ¿Quién da la cara por tanta incompetencia? No tiene sentido estar sin agua tantas horas. ¿El trabajo es emergente o no? Porque siempre parece improvisado. Que se vaya el consorcio, que no vuelva más", reclamó Nieves, visiblemente molesta.

García, por su parte, cuestionó la falta de un pronunciamiento institucional claro. "¿Dónde están las autoridades? Esto no es nuevo. Cada vez que se anuncia un trabajo 'programado', vivimos un caos. Sin agua, sin soluciones, sin explicaciones. ¿Eso es lo que merecemos por pagar más de $60 en agua al mes?", cuestionó.

¿Y las autoridades?

Corte de agua en zonas de Guayaquil por turbiedad del río Daule: ¿cuáles son? Leer más

A pesar de que Amagua ha emitido comunicados sobre el corte, no se han registrado hasta el momento pronunciamientos oficiales por parte de los municipios de Daule o Samborondón para aclarar los detalles del trabajo o garantizar el restablecimiento puntual del servicio, que es lo que solicitan las familias.

(Le puede interesar leer: Río Daule en alerta: Posibles cortes de agua en Guayaquil por turbiedad elevada)

Tampoco hay indicios de que se estén llevando a cabo auditorías técnicas o evaluaciones públicas sobre la calidad y eficiencia del servicio de agua potable que presta el consorcio en ambas jurisdicciones.

Este silencio institucional ha generado aún más inquietud entre los vecinos, que reclaman un servicio vital como el agua con la dignidad, continuidad y eficiencia que amerita.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!