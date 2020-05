Coronavirus: Santa Elena pasa al semáforo amarillo, pero a medias

Aunque este 25 de mayo, el cantón Santa Elena pasó del semáforo rojo a amarillo durante la emergencia sanitaria causada por el coronavirus, cuatro poblaciones de su jurisdicción cantonal todavía continuarán con el confinamiento total. Así lo decidieron los representantes de las comunas Montañita, Olón, San Pedro y Curia, donde los contagios, según advierten, fueron mayores.

“Respetamos la resolución del COE cantonal respecto a iniciar la reactivación económica, pero para precautelar la salud y la vida de todos los habitantes de Montañita nos mantendremos en semáforo rojo”, informa a través de un comunicado el presidente de esta comuna que lleva casi 70 días apagada. Sin su tradicional música y los cientos de turistas y artistas sobre sus calles, bares y cafeterías.

En ninguna de las comunas han fijado fechas sobre cuándo levantarán la alerta. Lo harán, concuerdan, solo cuando estén seguros de que no habrá riesgos de un posible rebrote.

Olón, otro de los puntos turísticos de la provincia de Santa Elena, tampoco levantará la alerta. “Hemos sufridos lamentables consecuencias por el COVID-19 y luego de un análisis minucioso de la situación actual de nuestra comunidad, hemos optado por seguir con el semáforo rojo”, indicó el directivo de la zona, Josep Reyes Orrala-

Archivo. En Olón, los habitantes añoran caminar con libertad como hasta hace 70 días lo hacían y se observa en la gráfica. Joffre Lino

En San Pedro se sustentan en que por ser la comuna con más casos positivos de Covid 19 (135) y más fallecidos (43) por la pandemia, de igual forma esperarán. “Tendremos una reunión con todos los presidentes de barrios y organizaciones, y solo después de eso se tomará la resolución de cuándo pasaremos a una siguiente fase. Es responsabilidad de todos en nuestra comunidad, no perjudicar la salud de más habitantes. Ya hemos tenidos suficientes pérdidas humanas que son irrecuperables. Aquí en San Pedro hubo mucho, muchísimo dolor”, explicó el habitante Mario Rodríguez.

Curia Se encuentran en proceso de análisis. Los líderes de la comuna analizarán cómo ha avanzado el virus para decidir si cambian el color del semáforo o se mantienen en rojo otras semanas

Curia. En esta comuna, ayer se colocaron rótulos que indicaban que todo la zona permanecía aún en roja. Así, dijeron, incluso los comerciantes se quedarían en casa. Joffre Lino

Hoy en la cabecera cantonal, el alcalde de Santa Elena Otto Vera, recorrió diferentes sectores para observar el comportamiento de los ciudadanos en la apertura del semáforo amarillo. La autoridad indicó que el cambio ha sido positivo e informó que se cuenta con toda la capacidad logística hospitalaria y de medicina en caso de ocurrir alguna eventualidad en este proceso.

Sin embargo entre los ciudadanos todavía prevalece el temor. Más de uno ha optado por no salir aún y comportarse como sí estuvieran con el semáforo en rojo, para precautelar la salud de sus familias. "Tengo ganas de ir a los comercios que ya abrirán, por necesidad y no para pasear. Me hacen falta muchas cosas. Sin embargo, esperaré. Quizás el viernes o ya la próxima semana, me sienta más segura de hacerlo ", recalcó Olga Villao, quien habita en la cabecera cantonal.

Villao hace énfasis en dar un paso con prudencia. Le atemoriza revivir la "pesadilla de hace algunas semanas", advierte.