La crisis sanitaria causada por el coronavirus los ha obligado a tomar nuevas decisiones. Y es que por primera vez, el próximo sábado 9 de mayo el Movimiento Apostólico de Schoenstatt ha organizado su primera peregrinación virtual al Santuario, a fin de que todos compartan -como ha sido la tradición- de esta celebración y fecha.

Desde 1979 en el mes de mayo, mes de María, la feligresía guayaquileña y de otras ciudades como Quito, ha guardado la tradición de peregrinar físicamente al Santuario Nacional de Schoenstatt, el sábado anterior al día de la madre, para homenajear a la 'Madre del cielo', como la denominan.

Fervor. En Quito también cada año se han realizado una serie de actos en este día. 11 de mayo de 2019 KARINA DEFAS Agencia (ag-expreso ag-extra ag-quito) Archivo

Este año, como asegura a través de un comunicado y video el movimiento, y teniendo en cuenta que nadie podrá salir a las calles físicamente, se ha planteado mantener vigente la jornada -que anualmente convocaba a unos 10.000 fieles de Guayaquil y Samborondón- con ayuda de la tecnología, aunque variando ciertos detalles. Esta vez habrá una misa celebrada por el monseñor Luis Gerardo Cabrera, Arzobispo de Guayaquil, a las 7:00; y, en reemplazo de la tradicional caminata, una visita virtual y espiritual al Santuario.

"Hagámoslo por nuestras familias y por el sustento de nuestros hogares. Hagámoslo por el descanso de aquellos que han partido y el dolor que nos alberga", manifiestan algunos de los fieles que, a través de un video colgado en las redes sociales, invitan a la comunidad a participar del acto.

La tradicional peregrinación de la Virgen de Schoenstatt estará presente virtualmente en este mes de Mayo. Hoy más que nunca acompáñanos desde tu casa y pidamos por la Salud y La Paz en nuestro país. pic.twitter.com/2cMzBx5ZD3 — Julio Mackliff (@juliomackliff) May 2, 2020

Quienes deseen unirse a la jornada, podrán contactarse a las cuentas oficiales de la Arquidiócesis de Guayaquil, a través de Youtube y Facebook en los siguientes enlaces: www.facebook.com/arquidiocesisgye y www.youtube.com/arquidiocesisgye.

Respecto a la iniciativa, feligreses como Ramón Suárez y Daniel Benavides, ambos residentes del norte de Guayaquil y quienes en los últimos cuatros años han participado de la peregrinación junto a sus familias, la aplauden.

Ambos coinciden en que si bien extrañarán iniciar el recorrido sobre el asfalto, se levantarán igual de temprano para prepararse. "Todos los años me levantaba a las 5:00 y me vestía como debía para iniciar una fiesta, ya que esta fecha es eso para nosotros. Ahora haré lo mismo. Junto a mi esposa e hija me conectaré a la 6:00, que iniciará el rezo del rosario", manifestó Suárez, quien ha levantado un pequeño altar en su hogar.