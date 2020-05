La propuesta no convence a todos. A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana dio a conocer el protocolo de bioseguridad que tendrán para la reapertura progresiva de los templos durante la crisis sanitaria generada a causa del coronavirus . El protocolo, dijo, se lo hará por fases que se irán implementando conforme a la semaforización del país a nivel de provincia, cantón, parroquia y la respectiva autorización de las autoridades locales.

Para la fase 1, que la iniciarán los últimos días de mayo, según el documento se abrirán los templos sola para orar. El aforo será controlado, los fieles entrarán de uno en uno, luego de ser desinfectados en la entrada, y las personas deberán estar separadas con un metro y medio de distancia. Para evitar aglomeraciones, las personas se podrán sentar únicamente en las sillas marcadas y se podrá estar al interior de la iglesia no más de 20 minutos.

En esta primera fase, aprobada por la Comisión Técnica y Científica de la institución, se realizará el sacramento de la confesión, pero en un lugar del templo suficientemente amplio y cumpliento con el distanciamiento sugerido. Los sacerdotes estarán protegidos por protocolos de bioseguridad.

En la fase 2, prevista para aplicarse en junio, los templos de igual forma estarán abiertos solo para orar. El protocolo será al mismo al de la etapa anterior. La diferencia está en que se permitirá recibir la comunión sin misa, pero solo a quien lo solicite y siguiendo los protocolos de bioseguridad, tanto para el feligrés como para el ministro que distribuye la comunión, que incluyen utilización de guantes y desinfección de manos.

En ambas fases, los mayores de 60 años, niños de hasta 12 años y personas con enfermedades preexistentes no podrán asistir.

"Confirmamos que durante las fases 1 y 2 no habrá misas, procesiones, ni ningún otro acto masivo de expresión de fe; y que todas las actividades parroquiales, como catequesis, cursos, reuniones de comunidades y grupos, seguirán haciéndose en línea, hasta nuevo aviso", reza el comunicado, que alienta asimismo a que los feligreses continúen usando los canales virtuales para participar de la misa.

Y si bien hay decenas de ciudadanos que ven con buenos ojos que las actividades vuelvan a reactivarse en las iglesias, hay quienes creen que las primeras jornadas deberían iniciarse en junio y no antes. "Hemos demostrado no ser respetuosos, ni precavidos. ¿Por qué hay que creer que acá sí lo harán? La gente querrá ingresar junta al templo, no respetará los espacios. Creería que habría que esperar más", manifiesta Alonso Bermúdez, habitante de Sauces 8.

Otros feligreses como Custodia Jaramillo hacen un llamado a primero intentarlo. "Orar nos hace bien y hay tantos que hoy lo necesitan, se ha perdido a muchos seres queridos y amigos. No está nada mal lo que plantea la Iglesia. Si no hay desorden, habrá que ser más rígidos. Esperemos a que se ponga en práctica el protocolo ", asegura la mujer de 56 años que entre el mes pasado y este ha seguido cada una de las actividades que ha hecho la Iglesia, incluida la bendición que la Arquidiócesis de Guayaquil dio al Puerto Principal desde un helicóptero.