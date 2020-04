Las unidades. Como en la imagen y, a veces incluso con más pasajeros, permanecen los articulados de la Metrovía. En la mayoría, no se cumple con más medidas de distanciamiento.

El video y, más aún, el comportamiento de los usuarios, ha generado reacciones por parte de la Metrovía, el Municipio de Guayaquil y la ciudadanía. La tarde del pasado lunes, a través de las redes sociales, se hizo viral un video donde se pudo ver el amontonamiento de pasajeros en una de las unidades, lo que encendió la alarma en medio de esta crisis sanitaria causada por el coronavirus.

“Si la gente no guarda distancia y continúa comportándose como hace dos meses, Guayaquil jamás saldrá del semáforo en rojo. ¿Por qué somos tan inconscientes, qué nos pasa? ¿Acaso no les da pena lo que está pasando?”, manifestó Sebastián Romero, habitante de la décima etapa de la Alborada, luego de ver el video que pese a no durar más de 19 segundos, hasta el mediodía de ayer había alcanzado las 25.500 reproducciones.

48

pasajeros

es la cantidad máxima que debe transportarse en cada articulado, por precaución.

Como él, otras decenas de ciudadanos pensaron e hicieron un llamado a que las autoridades actúen ya sea con sanciones o hasta prisión, como sugirió Carlos Aburto, un ciudadano que perdió a su abuelo por coronavirus hace dos semanas.

“Por personas como estas que son inconscientes y no respetan normas mínimas y fáciles de cumplir, es que el problema no se acaba y los hogares siguen perdiendo seres queridos. Alcaldesa, ponga orden. Policía, captúrelos. Estas personas están atentando contra la salud. El conductor debe también reaccionar”. Su vida, dijo, también está en peligro.

Al respecto, Leopoldo Falquez, gerente general de la Fundación Metrovía, asegura a EXPRESO que esa imagen que se vio es real y responde en efecto a la falta de la disciplina por parte de la población y la necesidad de que la fuerza del orden pública colabore.

“Solos no podemos. Lo mismo que todos están viendo en la ciudad, carros que circulan cuando no deben o gente haciendo fila afuera de los mercados sin mascarilla ni la distancia mínima del distanciamiento, se percibe en los articulados”, detalla. Cada vez hay más usuarios usando la Metrovía, la diferencia es abismal en relación a los primeros días de confinamiento, agrega.

Realidad. Como se muestra en la foto, permanecieron ayer algunas calles de Guayaquil. El congestionamiento se da generalmente fuera de las agencias bancarias. CHRISTIAN VASCONEZ

Falquez precisa que son 110 articulados los que circulan por la ciudad y en todos la capacidad de pasajeros actual permitida es de 48 máximo. “La capacidad de cada unidad es de 170, entre parados y sentados. Ahora no llegamos ni a 50, estando solo 10 parados. Hemos dibujado las líneas de distanciamiento en las paradas, estamos tomando medidas, pero la gente no ayuda, entra a la fuerza, hace problema. A nuestros guardias y conductores los amenazan a diario. Repito: no podemos hacerlo solos, necesitamos de todos”.

Sobre todo de la ciudadanía, reconoce el vicealcalde de Guayaquil, Josué Sánchez, quien dijo que por estar en semáforo rojo, lo idóneo sería que no haya tanta gente en la calle. Y baraja la idea -sin anticipar cuándo lo harán o con quién se analizará este punto- de que más unidades, incluso las que son del transporte público urbano, se sumen a los recorridos que realiza la Metrovía.

Para Falquez esa sería una medida viable. “Con más unidades es posible que menos gente quiera entrar a un solo articulado porque habrá más opciones para movilizarse”, piensa. La población, si bien tiene una opinión similar, continúa quejándose de la falta de responsabilidad de las habitantes.

Control. El gerente de la Metrovía solicita que la Policía y los militares ayuden a controlar el ingreso de los pasajeros a la unidad. Advierte que lo hacen a la fuerza. CHRISTIAN VASCONEZ

“Los he visto ir sin mascarillas y escupir en las paradas de los buses. Los he visto comer con los guantes puestos. Esto ya viene de casa. Es lamentable. Depende de nosotros también protegernos. Ni con todos los militares encima, si uno no pone de su parte, habrá prevención”, añade Ana María Cantos, usuaria de este servicio de transporte masivo que ante tal situación ha dejado de usarlo.