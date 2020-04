Coronavirus en Ecuador: El conteo de las pruebas genera confusión

El nuevo proceso para realizar el conteo de los casos positivos de coronavirus a nivel nacional genera confusión. El pasado lunes, días después de que se anunciara una “unificación de datos” desde los distintos organismos del Estado, saltaron varias contradicciones en las cifras, principalmente entre el índice total de casos versus el número de confirmados a nivel provincial.

En el enlace digital diario sobre la emergencia sanitaria de hoy, martes 28 de abril de 2020, el viceministro de Salud, Xavier Solórzano, aclaró que la discrepancia se debe a que, en este novedoso sistema de medición, el número total de caos incluye tanto los resultados de los exámenes de biología molecular (PCR) y las pruebas rápidas de detección de antígenos.

El camino al distanciamiento inicia con cifras poco claras Leer más

“Mientras que las pruebas PCR dan resultados fidedignos, también se han hecho miles de pruebas rápidas. Es importante discriminar entre ambas, pero estamos agregando el número de pruebas rápidas a las cifras. Eso no quiere decir que no haya más personas contagiadas, pero este es un indicador valioso”, señaló el funcionario.

Aun así, este agregó la necesidad de que las alcaldías y los COE cantonales cuenten con cifras adecuadas, de las pruebas PCR para la toma de decisiones en esta semana de preparación antes de la aplicación de los semáforos para retomar las actividades productivas.

Coronavirus: Los alcaldes condicionan al Gobierno Leer más

Con respecto a la supuesta aplicación del contagio de rebaño, Solórzano indicó que esta no es la política del Estado, pero que las cifras mencionadas en días previos por el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos de un contagio del 60% de la población y un 1% de fallecidos son posibles solo si no se cumple el aislamiento ni las normas de seguridad.

“Si contenemos la diseminación, no llegaremos a esas cifras. Si tenemos altos contagios se llegará a la inmunidad de rebaño, pero será catastrófico. Eso no es lo que queremos. No hay que bajar la guardia”, dijo.

De acorde a los datos presentados hoy, hay 24.258 casos positivos confirmados, 871 fallecidos y 1.212 decesos sospechosos de Covid-19. Hasta el momento, 1.189 personas se han recuperado del virus.