Coronavirus: El mapeo de Guayaquil refleja vacíos

Guayaquil permanecerá en semáforo rojo por lo menos hasta el próximo 24 de mayo. Hasta esa fecha, las autoridades locales se habrán reunido con representantes del sector productivo para establecer nuevas medidas de seguridad que permitan la reapertura de industrias y comercios. Esa fue la decisión del COE cantonal tras obtener los resultados del muestreo de contagios en la ciudad.

Los resultados, según la encuestadora contratada, dicen que el 33 % de los guayaquileños se ha contagiado de coronavirus, es decir, casi un millón de personas que viven en el Puerto Principal tienen o han tenido COVID-19.

Las pruebas rápidas se hicieron esta semana a 1.543 personas al azar.

Ayer, luego de la reunión del COE, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, mencionó que de ese 33 %, el 14,8 % ha superado el virus; otro 14,7 % está en la fase intermedia y el 3,3 % se contagió la última semana . Estas cifras, dijo el infectólogo Washington Alemán, quien es parte de la mesa técnica, son referenciales y seguramente las reales son superiores, advirtió.

Los sectores populares como Monte Sinaí, Sergio Toral y Bastión Popular, son donde mayormente se concentra el virus. La muestra se hizo en las parroquias Tarqui (donde pertenecen los sectores más afectados); Febres Cordero; Ximena; parte del centro y del sector de Mapasingue.

Viteri informó que el semáforo estará en rojo hasta el 24 de mayo próximo, cuando la mesa técnica tenga el resultado de dos muestras más y pueda decidir si cambió de color.

“Hasta el 24 de mayo nos iremos reuniendo con el sector productivo, para ir abriendo, ya durante este tiempo, ventanas que nos permitan habilitar este sector con todas las seguridades del caso”, indicó.

Pero estos datos no convencen a todos. Y no necesariamente porque no sean reales o no estén bien hechos, sino porque -coinciden tres especialistas médicos- no se han emitido detalles de cómo se realizó el muestreo.

Para el epidemiólogo Mario Paredes, por ejemplo, para determinar si esa información es la correcta es fundamental saber a qué porcentaje de la población -por parroquia- se aplicó y si se la hizo al miembro del hogar que está más expuesto (el que sale a comprar las medicinas o alimentos) o al que permanece en casa, lo que no daría el resultado más acertado.

Paredes reconoce que el método aleatorio, el utilizado esta vez, es el más adecuado. Sin embargo, advierte el intensivista Josué Enderica, durante la intervención de la alcaldesa no quedaron claros una serie de detalles que determinarán qué tan fiable es el muestreo. “ El número de pruebas realizadas, según cómo las hicieron, puede ser el idóneo o realmente mínimo, pero eso tampoco se dijo, por lo que es difícil lanzarse a opinar”.

No saber si los test aplicados son los de procedencia china o alemana también complica la situación, agrega Paredes. “Por lo tanto, es difícil saber si realmente un tercio de la población está infectado. Puede que sí, pero hay que definir antes todos esos detalles”.

Sobre el tema, el también epidemiólogo Luis Triviño, quien ha hecho énfasis desde que inició la crisis sanitaria en que se hagan más pruebas, considera que es vital que se realicen muchas más. “Con esa pequeña cantidad y teniendo en cuenta que no se las hicieron en todas las parroquias, no podemos decir que más del 30 % ha sido contagiado. Para sustentarlo hay que hacerle un testeo, al menos, al 10 % de la población. Es decir, a casi 300.000”, personas.

Ante ello los médicos hacen un llamado a dar más detalles del proceso que se realizó. “No podemos lanzar así por así la información. No es pertinente, más aún cuando han pasado seis semanas y desconocemos a ciencia cierta si la curva está o no bajando”, piensa Triviño.

EXPRESO consultó el tema con tres estadísticos de la ciudad, pero todos coincidieron en no emitir un comentario hasta conocer a detalle cómo se realizó el muestreo. Coincidieron con los médicos en el hecho de no poder determinar si este fue bien realizado o resulta insuficiente, puesto que para sacar un resultado como el anunciado se necesita tomar en cuenta una serie de factores; incluido el sitio donde están -al momento- reportados la mayor cantidad de fallecidos.

Durante la intervención, llevada a cabo ayer por la mañana, asimismo, Christián Castelblanco, en representación del Concejo Municipal, señaló que se han dictado dos ordenanzas, que ya se encuentran vigentes, encaminadas a evitar que nuevas olas de contagios y muertes golpeen a la ciudad, que los empleados de las empresas que laboren deben cumplir.

La primera ordenanza señala el uso obligatorio de mascarillas y demás equipos de protección personal. Establece además una multa del 20 % de un salario básico y del 40 % en caso de reincidencia a quienes no usen mascarillas. Y la segunda, establece medidas para evitar el COVID-19 y otras enfermedades respiratorias en establecimientos comerciales, de servicio y otros puntos donde haya concentración de personas del cantón.