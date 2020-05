El abogado y activista Carlos Medina argumenta que el COE nacional debió estar al tanto de los efectos de la pandemia del COVID-19 en otros países, para elaborar un plan ante la llegada del virus al país. Sugiere que se deben redoblar las contrataciones de personal médico y que en Guayaquil se aíslen ciertas zonas.

Coronavirus en Ecuador: noticias actualizadas minuto a minuto

¿El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) respondió de forma correcta ante la llegada del COVID-19?

Desde un inicio, al COE le correspondía retrotraerse a toda la situación mundial por el desarrollo de la pandemia. Tenía que haber estado preparado, recopilando información, preparando un plan y eso no se hizo. Si lo hubieran hecho, no estuvieran ahora diciendo que “nadie ha estado preparado para lo que se venía”. No, nosotros sí podíamos estar preparados. Era como quien ve una ola venir y nadie salió corriendo. Ellos son plenamente responsables.

Coronavirus: El nuevo reporte registra una reducción de 2.461 casos en la cifra de confirmados del país Leer más

¿Cuál fue el principal punto débil?

En primer lugar los aeropuertos. Sabiendo de que eran noticias reales, o se tomaron las medidas de seguridad. No se exigían mascarillas, no se medía la temperatura a los pasajeros, y en esas condiciones el virus entró. No se sabe exactamente quién fue la paciente cero. Ellos dicen que fue la señora que llegó de España, es muy probable que no haya sido ella, pero también se habla de eventos masivos, y es evidente que en estos se terminó de propagar el virus de manera exponencial en Guayaquil.

¿Qué opina sobre las últimas decisiones que han tomado los ministerios?

En el caso del Ministerio de Educación que quiere dar las clases de forma virtual, no existe internet en todo el país, no existen los medios y dispositivos para hacer esto, sin embargo, lo van a hacer y quienes van a terminar pagando los platos rotos serán los niños. En Salud no se ha cumplido con brindar los recursos necesarios a los médicos, por eso es que hay tantos médicos contagiados, fallecidos y muchos que abandonaron sus trabajos por temor a contagiarse porque saben que no existen las garantías necesarias.

¿Qué medidas hacen falta que se apliquen en Guayaquil, la ciudad con más casos positivos de coronavirus en el país?

Hasta ahora no se habla de una verdadera georreferenciación o de planes para aislar zonas. Por ejemplo, si alguien vive en la zona norte no debe cruzar al sur, y de esa manera empezar a controlar el virus. Todavía vemos una Metrovía llena de gente que desde que comenzó la crisis es uno de los focos de contagio.

¿Y en las provincias de Manabí y Santa Elena donde se incrementó el número de muertes?

Ecuador: estos son los recortes que propone el Gobierno ante la crisis Leer más

Ya el tema del 171 no funcionó. Debería haber más inversión en camas de salud. En estas dos provincias la situación es crítica. Allá ni siquiera hay una estructura de salud, por ello se deberían armar hospitales móviles, de campaña o pequeños circuitos en sitios estratégicos. Lastimosamente los ciudadanos y activistas lo veíamos venir, pero el Gobierno no lo vio venir, y solamente trata de ir apagando los pequeños incendios que los pudo haber evitado.

A su juicio, ¿cuáles acciones se deben aplicar ahora?

Tiene que destinarse recursos y redoblar la contracción del personal en el sistema de Salud que no veo que se lo esté haciendo de forma real y cause un impacto positivo en las cifras en reducir los contagios. Además, traer suficientes pruebas y debe eliminarse la cuarentena, pero tiene que obligarse a que las personas usen equipos de protección personal todo el tiempo en la calle.