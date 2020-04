El coliseo deportivo Nicolás Lapentti de la ciudadela La Yolita, en Daule, está listo con 40 camas y otros implementos para ser el albergue de aislamiento que recibirá a personas con casos sospechosos de COVID-19 en este cantón de la provincia del Guayas.

Coronavirus: Chone y Daule, los que más gastan en la emergencia sanitaria Leer más

El alcalde de la localidad, Wilson Cañizares, adecuó este sitio para cuando las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP), no tengan capacidad en el hospital Vicente Pino Morán.

Sin embargo, al conocerse que el coliseo será un centro de reposo de pacientes, los pobladores de La Yolita se pronunciaron: no aceptan que personas presuntamente contagiadas lleguen al sitio, pues lo consideran un atentado contra su salud y la de los policías que prestan su servicio en el destacamento que está continuo a la edificiación.

"Hemos implementado el coliseo de La Yolita, porque está cerca del hospital Vicente Pino. También nos solicitaron que contratemos médicos y paramédicos, pero lamentablemente los pocos que hay en los hospitales se están enfermando y no hay quien quiera trabajar, por lo que expresamos que debe ser con el mismo personal del hospital", indicó Cañizares.

Sobre la molestia de los vecinos, el burgomaestre acotó que "lamentablemente la gente no es sensible a esta problemática y no son solidarios con ellos mismos. Nadie puede decir de esta agua no he de beber, porque todos estamos expuestos a esta enfermedad, y ellos mismos pueden necesitar de este espacio físico que ha otorgado la municipalidad".

Coronavirus: La Joya habilita un espacio para pasar la cuarentena Leer más

Mientras que Carlos Vera Morán, habitante de esta ciudadela, expresó que no está de acuerdo que funcione este sitio de aislamiento porque en el vecindario hay muchos niños y ancianos que temen que se contagien.

"Es nuestra negativa, no estamos en contra de las autoridades, pero no vamos a dejar entrar a nadie al coliseo”, añadió.

Patricia Rugel, de 57 años, quien reside al frente del coliseo, enfatizó que este lugar no está acto para que las personas vengan. "Aquí lo que se ha puesto son camas, tienen que estar con los recursos necesarios, además de todo hay muchas ratas en este lugar. No somos egoístas, pero tememos que alguien se muera y ese virus avanza hasta quince metros".