Coronavirus: Aumenta la preocupación en Ancón ante los resultados de un fallecido con el virus

"Hay una persona muerta por coronavirus en el Hospital del IESS de Ancón (Santa Elena). Falleció el jueves. El resultado de la prueba llegó ayer, las personas están desesperadas. El cuerpo del hombre es ya un foco infeccioso. No hay cerco", publicó la usuaria @CisneGu, a través de Twitter, para alertar sobre la situación que se percibía en la parroquia Ancón y que ha generado temor en la población desde hace varios días.

Este 21 de marzo, luego de alertas similares que se extendieron a comunidades aledañas de la península de Santa Elena, el llamado fue atendido. Tras pasar 48 horas en el hospital, el cuerpo del profesor —que dio positivo en la prueba de coronavirus— fue retirado esta mañana del hospital y trasladado a Guayaquil, donde hace una hora fue cremado, conforme lo establece el protocolo.

La acción fue coordinada por el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la Gobernación de la provincia de Santa Elena. Los exámenes se realizaron antes de que falleciera. Por tal razón y debido a que los resultados no llegaban, los familiares —que solicitan no se publique su nombre— no retiraron el cuerpo hasta no saber la causa.

Sin embargo, el temor entre la población continúa y se intensifica, sobre todo porque el centro de salud, a decir de los usuarios y vecinos del centro hospitalario, jamás cerró sus puertas.

"Sí sabían que había posibilidades de que la persona tenía ese virus, por qué entonces no tomaron las debidas precauciones. En Ancón vivimos muchos adultos mayores, si tanta gente entró y salió de allí, es posible que el coronavirus esté propagado ya en toda la provincia. No entiendo por qué no se actúa a tiempo", se quejó Ernestina Villavicencio, habitante de la parroquia.

Atención #CoeNacionalEc @ottosonnenh @alexocles, en el hospital del IESS Ancón en la provincia de #SantaElena está el cadáver de un ciudadano que murió hace 2 días contagiado de #Covid19 y aún sigue en una sala de dicho hospital. Por favor intervención inmediata. — Valeria De La Cruz Conforme (@ValeDeLaCruz86) March 21, 2020

El exprofesor del colegio Eugenio Espejo de Salinas, quien se dedicaba además a la reparación de electrodomésticos, vivía en el barrio Alberto Spencer de Santa Elena, que fue ya intervenido por el Municipio de Santa Elena y el COE cantonal para levantar un cerco epidemiológico. En el lugar hay una mezcla de sentimientos. Temor, pero también pena por lo ocurrido.

EXPRESO solicitó una entrevista a los directivos del IESS de Ancón y del MSP para saber si el hospital se mantuvo abierto durante esos días o qué medidas se tomaban hasta que el cuerpo fuera retirado, pero ninguna se pronunció al respecto.

Desde el departamento de comunicación de la Gobernación dieron a conocer que una vez retirado el cuerpo, se procedió a la desinfección de cada área del sanatorio.