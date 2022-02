El contaminante que trastoca la convivencia en La Puntilla

Palos, fundas de basura, mosquitos, botellas de cerveza, partes de vehículos y hasta pañales, se pueden observar en una zanja maloliente que atraviesa al menos 4 kilómetros de la avenida Samborondón.

Los residentes de las urbanizaciones de La Puntilla que sufren la presencia de este vecino contaminante, que se ubica a un costado de la arteria; se quejan y piden ayuda, puesto que no quieren convivir más con este desagradable canal de aguas lluvias que, siempre en invierno, multiplica sus problemas. Se desborda, advierten, y la basura va a parar hasta la acera. Con ello no se puede ni caminar. El olor putrefacto los aleja de las camineras.

Este contaminante que, a decir del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), que tiene la competencia sobre la vía, nace del estero El Batán y huele mal debido a que las aguas se sedimentan en el camino; pasa junto al paradero de buses ubicado frente a la urbanización Ciudad Celeste, donde decenas de universitarios esperan los expresos escolares que los llevan a sus centros educativos, y se suben y bajan los trabajadores que laboran en las plazas comerciales de la zona.

“Esto apesta, esta zanja afecta directamente nuestra convivencia. Hay mosquitos, nos atacan día y noche. Incluso con la mascarilla puesta, el olor nos llega. No entiendo el fin del canal. No lo entiendo porque no es ayuda, sino un veneno. Un contaminante que nos pone en peligro a todos”, expresó Johnny Logroño, de Ciudad Celeste.

Llantas y todo tipo de basura se encuentra en la zanja al pie de un paradero de bus MIGUEL CANALES (ag-expreso)

En el mismo lugar, la ciudadana Gina Macías mira con desazón las tarrinas que flotan sobre el agua. “Esto más parece un basurero municipal”, lamenta, mientras apresura el paso e intenta ver al otro lado.

En total son al menos 10 las ciudadelas afectadas, entre ellas están además Laguna del Sol, Aires de Batán, Estancia del Río, entre otras.

Para los residentes, que las autoridades no hagan nada al respecto o se limiten solo a cortar la maleza una vez al año, como lo reconoció a este Diario el MTOP, resulta más que insuficiente, una burla. “¿Por qué nadie actúa? ¿Por qué nadie sanciona? ¿Por qué nadie controla o tapa la zanja?”, cuestiona Daniela Rendón, quien habita en La Puntilla hace 20 años y critica que las obras nunca lleguen.

“Ahora resulta que ni podemos salir a andar en bicicleta o a pasear a nuestras mascotas porque todo apesta. Con la poca iluminación en los exteriores de algunas urbanizaciones, hasta se puede caer un peatón. Ojalá y no pase”, alertó.

No sirve de mucho esa zanja, con una lluvia fuerte eso se rebosa, deberían cerrarla o buscar una mejor solución para que no nos afecte por tantos mosquitos que llegan Andrea De Concilis|

​Residente del sector

Frente a esta situación, EXPRESO consultó al Cabildo sobre las medidas o controles que se ejecutan sobre esta obra, pero desde el departamento de comunicación apenas se limitaron a informar que no tienen la competencia de la vía, ni de la obra. Que el cuestionamiento es con el MTOP, argumentaron. Esta entidad, a la vez cuestionada, indicó que desbrozan la maleza una vez al año y limpian el fondo del canal, pero aseguraron que no pueden taparlo por ser un canal abierto cuya función es recolectar las aguas lluvias. Sobre qué harán para mitigar las quejas, aseguraron que harían un mantenimiento inmediato.

Pero a la ciudadanía, ninguna de estas respuestas ni acciones les resultó coherentes, puesto que los daños son repetitivos. “Que el Municipio diga que no tiene la competencia y que por eso no actúa, es absurdo. Aquí se paga tanto de impuesto y no es posible que no puedan hacerse cargo de esto ni de nada”, increpó Logroño; al tanto que Ernesto Valle, residente de la urbanización Jardines de Parque Magno, exhortó a que entre entidades trabajen de la mano para responder a los problemas que afectan incluso la salud de las familias.

“Vivir junto a un caldo de cultivos es preocupante. No podemos esperar más, que actúen y lo hagan ya”, sentenció Valle, quien como el resto de consultados confirmó que en el sitio se han encontrado hasta zorrillos, aves e iguanas que terminan con parte de su cuerpo manchado de grasa.

El canal mantiene el agua estancada y algunas zonas tapadas MIGUEL CANALES (ag-expreso)

John Ordóñez, quien labora en una de las urbanizaciones que conviven con esta zanja, asegura que lo que ha encontrado en el lugar es de terror. “Hace dos años dejaron botado allí el cuerpo de una persona y hace menos de tres meses descubrimos una culebra enorme. Como mis testimonios hay tantos otros”, precisó.

Así, mientras pasan los días y las lluvias se alistan para caer con fuerza, el caudal del canal continúa creciendo y la basura sigue acumulándose, causando malestar entre decenas de residentes; que claman atención inmediata e integral, más allá de quien tiene o no la competencia.