Verdes y frondosos en la parte más alta de su estructura, pero llenos de basura y con un olor putrefacto en su base, así se logra observar a decenas de árboles que se encuentran plantados en la ciudadela Guangala, en el sur de Guayaquil.

A pocos metros del Mall del Sur y el hospital Teodoro Maldonado, aledaño al centro hospitalario, a lo largo de la avenida Ernesto Albán Mosquera se puede observar varios árboles que lejos de purificar el aire y dar sombra a las personas, se convierten en un simple botadero de basura para los moradores, peatones y pacientes.

“Es que aquí no hay tachos, ¿usted ve alguno?. Ese es el problema, nosotros debemos resolver de alguna manera”, expresó una mujer que prefirió no identificarse, pero fue captada por EXPRESO, en el preciso momento que botaba basura a una cuadra del mall.

Esta misma problemática se repite en alrededor de 6 cuadras donde se observan varios árboles de diferentes tamaños, pero en la gran mayoría su imagen verde es empañada por el colorido de las fundas de basura y botellas de plástico y vidrio. “Yo sé que está mal, pero nosotros tratamos de buscar una solución. No hay basureros cerca de este lugar, no tenemos alguna otra opción”, asegura Doménica Mosquera, habitante del lugar.

80 dólares

es el valor inicial de la multa por botar desechos en la vía pública. La sanción puede llegar a ser hasta de $ 500.



Sobre el tema, este Diario dialogó con Daniela Inga, ingeniera agrónoma que critica la situación y la califica de grave. “Pienso que en Guayaquil no se ha tomado en serio este problema. De por sí en el Puerto Principal hay pocas áreas verdes y es lamentable que aún así se las usen como depósitos de desechos. Las autoridades deben socializar la información y hacer campañas para que la gente sepa lo que hace cuando daña un árbol”, sentenció; al recalcar sobre la importancia de poder darle un buen mantenimiento. “Hay nula fertilización, los árboles están a la buena de Dios. Además no reciben un correcto tipo de riego”, expresó.

Consultado el Cabildo sobre esta situación, las sanciones que ha emitido en lo que va del año, las medidas que tomará y la posibilidad de colocar tachos públicos sobre las veredas o en determinados sitios; la entidad no respondió.

Stefany Camacho, vocera del consorcio Urvaseo, a cargo del servicio de la recolección de basura en la ciudad, atribuye a que esto se debe a mala disposición de la ciudadanía. “En esa zona los recolectores pasan los 7 días de la semana en horario nocturno y lo hacen puerta a puerta, no debería existir ese problema. No existe razón alguna para que los parterres estén así”, señaló.

Camacho indica que se han hecho 6.497 oficios desde agosto hasta finales del 2021 por incumplimiento de la disposición.

ersonas van a rebuscar en el basurero que se forma en los árboles, creando más desorden en la vía . JUAN FAUSTOS SANDOVAL

Sobre las sanciones indicó que sí se aplican, pero no se especificó cuántas personas en el último mes, pero asevera que las personas hacen caso omiso.

Frente a ello, a la ciudadanía le preocupa la llegada del invierno puesto que, como ha pasado en temporadas anteriores, la basura se riega y tapona las alcantarillas, lo que facilita las inundaciones.

“Los metales y elementos de los carros que son dejados en los árboles, junto con las lluvias, crean lixiviado, eso provoca que se mueran. La gente no sabe del tema y hay que enseñarles con charlas que el Municipio debe llevar”, asegura Inga.

Pero esto de las charlas, aunque lo consideran importante, a decir de ciudadanos como Nelson Santander, habitante del sur de la ciudad, no es lo primordial. “Respetar la naturaleza, cuidarla, respetar a tus mayores, así como las señales de tránsito y hasta los turnos en las filas, son cosas que se aprenden en casa. Volvemos entonces al irrespeto ciudadano... y allí la culpa no es de nadie más que de la familia. Ni siquiera de la escuela, porque ahí se refuerzan los valores, pero no se los fomentan. Esto se lo hace en el hogar”, piensa; al ver cómo los pacientes del Teodoro Maldonado buscan cruzar de un lado del camino a otro, se tienen que tapar la nariz, puesto que ni las mascarillas los protegen de la fetidez que se percibe.

Laura Cornejo, quien en las últimas semanas ha visitado a diario el hospital, donde está su padre internado, asegura que cruzar un parterre, donde los desechos están esparcidos a veces por toda la cuadra, como pasa en la avenida Ernesto Albán, la principal, implica ir saltando como conejo y sorteando los desechos.

Es evidente el desinterés de la ciudadanía, prefieren mirar a otro lado y pasar evitando el problema del vecindario. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

Ecologistas reclaman acciones urgentes

Ante la deplorable situación de la arboleda en varias zonas de la ciudad, algunos ecologistas dan su opinión al respecto. “En Guayaquil existe un problema de falta de educación sobre lo que se debe hacer con los desechos. Mucha gente no lo conoce y otra, en cambio, no acata lo dispuesto”, expresa Andrea González Nader, directora de la plataforma Ecuador Más Verde; además considera que se debería sancionar este acto. “Todo se debe a la falta de multas y de educación. La gente debe tomar conciencia”, advierte.

Por otra parte, el ecologista Roberto Díaz considera que existe también responsabilidad de las autoridades. “Las multas deben ser fuertes. Y es que en Guayaquil, no hay sanción específica por arrojar desechos en un árbol. Existe sanción por dejar basura en la vía pública, pero debe ser más drástica si lo hacen en áreas verdes”, sentenció. “Guayaquil necesita un rescate urgente, casi no tiene áreas verdes y las que existen están descuidadas”, finalizó el ecologista que es propietario de un vivero.

Actualmente existen 3 tipos de sanciones por arrojar desechos en la vía pública. Las multas son del 20 %, 42 % y 125 % de un salario básico unificado, según el tipo de infracción.

A EXPRESO han llegado denuncias de que esta situación se repite en algunos otros lugares como en Portete y la 17, Mucho Lote 1 y vía a la costa.