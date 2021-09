De una broma entre 'panas' a tendencia Twitter: ellos son los autores del 'cartonazo'

Ariel León, vendedor de tecnología en la bahía, no puede ni estar parado ‘echando lengua’ con sus amigos, porque si está distraído, lo ‘encartonan’... Así como lo lee, lo meten dentro de una caja, si da ‘chance’ lo tumban, le dan vueltas y hasta lo mojan.

El comerciante protagonizó uno de los videos que circulan en las redes sociales, el cual en una cuenta de Twitter tiene 70.8 k de reproducciones.

La broma fue cerca de su trabajo, fue frente al Malecón Simón Bolívar, antes de llegar a la calle Olmedo, en el centro de Guayaquil.

Pero... ¿quiénes son los ‘encartonados’? Sus nombres son Christian Cotapo, más conocido como Maña (aclara que lo bautizaron así no por andar en cosas chuecas, sino porque era mañoso al comer en su niñez); Javier ‘Salserín’ Sánchez y Héctor Pincay, también llamado el cholo Quétaro o cangrejero de la Caraguay.

Son mercaderes que ofrecen computadoras, electrodomésticos, entre otros artefactos. Trabajan de lunes a domingo. No tienen un sueldo fijo , solo ganan comisiones. “Hay días en los que no vendemos, pero como dice el dicho... no se gana, pero se goza”, menciona Maña, el mentalizador de los ‘encartonados’ y otras bromas como ‘la llamada’: finge que habla por teléfono y asusta a los transeúntes; también revienta un globo y grita... ¡cuidado! y la gente distraída sale corriendo.

El vendedor señala que hace más de un año hacen lo del cartón, pero solo se la ‘aplican’ a los amigos que andan despistados; solo hombres.

De la distribuidora Gonzaga le prestan todos los cartones. JUAN FAUSTOS SANDOVAL.

Maña y Salserín afirman que desde niños son ‘fregones’, que pasaban más en el rectorado de los colegios que en clases, siempre los citaban por relajosos. Eran los que le quitaban la silla a sus compañeros antes de que se sentaran... y ¡bum!, al piso.

Con ellos no se sabe si hablan en serio o en broma, pero sostienen que su humor es sano, son travesuras, no recurren a vulgaridades para atraer a la clientela, sacar carcajadas y eliminar al estrés.

“Yo soy el que le ‘meto cerebro’ a esto. Ya estoy pensando en otras jugadas. Nos han intentado remedar aquí en la bahía, pero no les sale. Y por el Mercado Central también, pero a ellos les cayeron a puñete porque no saben cómo hacerlo”, indica Maña, quien sueña con trabajar en un canal de TV y hacer reír al público.

“Una cosa es ver los videos en las redes sociales, otra es verlos en directo, es una locura total. Yo no he caído en la broma”.

Julio Aranguré, vendedor

Los ‘encartonados’ cuentan que les falta agarrar a ‘cara de guata’, ‘hermano diablo’, ‘al pavo’ y otros panas.

Recuerda que para hacerle la broma al youtuber Jorgito usaron una caja de dispensador de agua. “Tengo un amigo que es gordo, para él tengo que conseguirme un cartón de una refrigeradora de dos puertas”, dice Maña entre risas.

Johnny Gamboa, vendedor, afirma que la zona no sería la misma sin ellos, pues han llevado la alegría al trabajo y les hacen olvidar de alguna preocupación.

“Es la forma en la que llaman la atención para que la gente se enfoque en este lugar. Me río cuando los cogen descuidados”.

Juan Carriel, dueño de un local