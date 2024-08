Tubos metálicos del puente que se construye en Las Américas, usados como dormitorio

La ciudadanía ha venido denunciando, una y otra vez, que las personas en situación de calle y consumidores de droga habitan en las bases de los puentes de Guayaquil. Sin embargo, desde hace un par de semanas, la denuncia apuntó a que este mismo grupo de personas ha convertido en dormitorios y refugios de paso las obras que incluso están recién levantándose; como el puente de la avenida de Las Américas, en etapa de construcción.

"En esa solución vial, ves gente durmiendo en los tubos metálicos. Hay carpas, ropa, colchones que llevan y traen. Esa zona, aledaña a la terminal terrestre, está llena además de migrantes; que también levantan carpas en el espacio público. Entiendo su necesidad, pero el desorden en el sector lo ha superado todo. Así no se puede vivir. Falta control, urge control", denunció semanas atrás Roberto Calle, quien habita en la Garzota, a escasos metros del lugar; e hizo un llamado a que la Alcaldía actúe.

Y es que los conductores han advertido ver incluso a familias prendiendo fuego. "No sé qué prenden, si hacen una fogata, cocinan algo, queman cables o qué..., pero en dos ocasiones vi una pequeña llama a lo lejos. Esa zona está en construcción, puede caerse o rodarse algo, quemarse algo. Es imprudente lo que están haciendo. Si se pierde una vida o alguien sale afectado, ¿quién responde? Hay que ponerle atención al tema", alegó el conductor Rafael Andrade.

La ciudadanía pide que los controles se realicen cada semana para evitar posibles daños y riesgos. Cortesía

La Alcaldía de Guayaquil actuó

Este 20 de agosto, según informó en un comunicado la Alcaldía de Guayaquil, la dirección municipal de Justicia y Vigilancia retiró a quienes se encontraban en el sitio y les ofreció un albergue temporal.

La Municipalidad no precisó si hubo quienes aceptaron o no ir al sitio. Sin embargo, conductores y familias que habitan en las zonas aledañas a la obra, que se conecta además con la avenida Isidro Ayora, pidieron que no cesen los controles para evitar que la situación se repita, lo que creen probable.

"No se trata de que las autoridades hagan un monitoreo ahora y desalojen y ya, y se olviden del problema. Por necesidad o porque simplemente los consumidores se adueñan de los espacios públicos urge que cada semana verifiquen que todo esté bien, que el sitio esté libre de familias y ciudadanos. Y ojo, esto debe hacerse en todos los puentes de Guayaquil, que son utilizados hasta como moteles de paso. Esta situación se ha normalizado en el Puerto Principal y no debe ser así", sentenció Lucía Pino, habitante de la ciudad.

