Concejo de Guayaquil analizará convenio para “Los Gigantes del Suburbio 2025”

Con casi $25.000, el Municipio respaldara la tradición de los monigotes gigantes en el Suburbio para recibir el 2026

El Concejo Cantonal de Guayaquil incluirá en la sesión ordinaria de este jueves 18 de diciembre de 2025 el conocimiento y posible aprobación del convenio de cooperación y transferencia de asignación no reembolsable con la Asociación de Artistas de Monigotes Gigantes.

El instrumento legal, contenido en el informe jurídico DAJ-IJ-2025-8854, autoriza la suscripción del acuerdo para la realización del proyecto “Los Gigantes del Suburbio 2025”, que se ejecutará desde el 20 de diciembre de 2025 hasta el 11 de enero de 2026.

Según la documentación técnica y presupuestaria que respalda el convenio, el Municipio certificó una reserva de recursos por $ 25.000. Posteriormente, se emitió una autorización para el valor definitivo de $ 24.862,91.

Objetivos y beneficios del proyecto



El proyecto, promovido por la Dirección General de Turismo y Eventos Especiales, se enfoca en la elaboración de monigotes gigantes para las celebraciones de fin de año. Incluye mano de obra calificada, materiales como cuartones, papel, clayoc y pinturas, y etapas de ensamblado. Sus ventajas para la ciudad y la comunidad incluyen actividades planificadas, un cronograma claro y un presupuesto detallado que asegura un impacto positivo en la colectividad.

Firma del acuerdo

La firma del convenio estará a cargo de Charles William Vilema Reina, como presidente de la Asociación de Artistas de Monigotes Gigantes – AMG.

Este tema es parte del orden del día de la sesión nro. 147 ordinaria, que se realizará a las 11:00 en el Salón de la Ciudad del Palacio Municipal. El Concejo deberá revisar y decidir sobre la autorización para firmar el convenio, con el fin de respaldar la quema tradicional de años viejos con monigotes gigantes en el Suburbio de Guayaquil durante las fiestas de fin de año 2025-2026.

