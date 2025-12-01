Concejo de Guayaquil: ¿En qué momento los ciudadanos pueden participar en sesiones?

La Silla Vacía es un derecho, pero hay filtros de seguridad. Una edil denunció vetos de ingreso

La participación ciudadana en las sesiones del Concejo Municipal de Guayaquil es, en teoría, un derecho garantizado para las sesiones ordinarias de los jueves. Sin embargo, la práctica enfrenta tensiones entre la normativa de puertas abiertas y los filtros de control. Para intervenir con voz y voto mediante la Silla Vacía, o solo con voz en Comisión General, los interesados deben ingresar una solicitud por la Ventanilla Universal al menos 48 horas antes.

¿Cuándo y cómo se puede participar en sesiones?

Para la elaboración de esta nota, EXPRESO solicitó información oficial al Municipio para conocer los detalles de gestión de este proceso y los criterios de acceso, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo una respuesta concreta. Sin embargo, a través de la Gaceta Oficial Municipal No. 6 se sabe que la política establece que la participación se rige bajo el principio de especificidad temática.

El acceso al poder local tiene matices legales. No es lo mismo opinar que legislar. Hay dos vías.

Silla Vacía: Otorga voz y voto. El ciudadano se convierte en un legislador temporal y su decisión es vinculante para el quórum del Concejo. Comisión General: Permite exponer problemas o denuncias ante el Alcalde y los ediles, pero sin capacidad de voto. El tiempo de intervención suele limitarse a diez minutos.

La oportunidad para participar es breve. La normativa vigente establece que la convocatoria con el Orden del Día debe publicarse en el sitio web institucional con un mínimo de 48 horas de anticipación a la sesión.

Dado que las sesiones ordinarias se concentran mayoritariamente los jueves por la mañana, el ciudadano debe monitorear la convocatoria entre lunes y martes. Si la solicitud no ingresa antes del cierre del plazo de recepción (generalmente 24 horas antes del evento), el trámite puede que no será procesado a tiempo por la Secretaría del Concejo.

Para ocupar una curul, no basta con asistir al Salón de la Ciudad. El trámite administrativo es riguroso. Los requisitos obligatorios según la Ordenanza son:

Solicitud formal: Especificar claramente el punto del Orden del Día en el que se desea intervenir.

Identidad: Copia de cédula y certificado de votación.

Interés legítimo: Justificar el conocimiento o afectación directa sobre el tema a tratar.

Representatividad: Si se actúa por un barrio o gremio, se debe adjuntar el acta de asamblea o nombramiento.

¿Existen riesgos legales al votar en el Concejo?

Ocupar la Silla Vacía implica asumir las mismas responsabilidades que un concejal electo. Según el artículo 311 del COOTAD, el ciudadano es responsable administrativa, civil y penalmente por su votación.

La denuncia de Ana Choez

En la sesión ordinaria No. 142 del 27 de noviembre de 2025, la concejala socialcristiana Ana Chóez denunció el impedimento de ingreso a una ciudadana habitual, Isabel María Chiriboga.

Según la respuesta verbal del alcalde Aquiles Alvarez durante el pleno, la restricción respondió a que la ciudadana "no superó los protocolos de seguridad establecidos por Segura EP", una situación que ha derivado en un pedido formal de fiscalización por parte de la edil para esclarecer si existen "listas de veto" no oficiales.

Tras este episodio, Chóez ha solicitado, amparada en la Ley de Transparencia (LOTAIP), que se hagan públicos los protocolos exactos que determinan quién es un riesgo para la sesión y quién no, para evitar discrecionalidades que vulneren el derecho a la fiscalización ciudadana.

Ana Choez y Aquiles Álvarez han tenido impasses en el Concejo. EXPRESO

