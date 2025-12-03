Concejo busca llamar 'Los Cuatro Niños De Las Malvinas' a parque del sur de Guayaquil

La propuesta para cambiar el nombre del complejo de la Coviem se trata este miércoles en el Municipio

El "Parque de la Coviem" está ubicado en Dr. José Eloy Ramirez Dueñas y la Sixto María Durán Borrero; sector Sopeña

El Concejo Municipal de Guayaquil debate este miércoles 3 de diciembre una resolución clave para la memoria histórica de la ciudad: cambiar el nombre del "Parque de la Coviem" a "Parque Los Cuatro Niños De Las Malvinas".

¿Qué dice la propuesta del Concejo Municipal?

La medida, incluida en el orden del día, busca oficializar el homenaje a los menores víctimas del caso de desaparición forzada en el mismo sector donde ocurrieron los hechos.

La iniciativa surge desde la Comisión de Calificación y Dictamen para Erección de Monumentos y se tratará como el punto 10.3 de la sesión extraordinaria Nro. 143.

El documento recomienda al Cuerpo Edilicio aprobar la nueva denominación para el espacio público, que actualmente es un referente de esparcimiento acuático en el sur de la urbe.

No es una decisión improvisada: responde a intenciones que llevan casi un año entre la Alcaldía de Aquiles Álvarez y los familiares de Nehemías, Ismael, Josué y Steven, quienes solicitaron que la ciudad no olvide el crimen. En una sesión de concejo itinerante en Las Malvinas, el pasado 9 de enero, el alcalde aseguró que no iba a revelar lo que iba a hacer para consolidar el homenaje.

En el complejo, los moradores practican distintas disciplinas. CORTESÍA

¿Dónde se ubica el predio que cambiaría de nombre?

El informe técnico detalla que el parque tiene un área de 53.664,80 metros cuadrados. Su ubicación es estratégica y simbólica, pues colinda con la zona donde abdujeron a las víctimas. El predio catastral (código 82-0035-001) está delimitado en la ciudadela Municipal Coviem, sector Sopeña, por:

Calle 47A SO (Dr. José Eloy Ramírez Dueñas).

Avenida 2 SO (Dr. Sixto María Durán Borrero).

Calle 48 SO (Dr. Pio Jaramillo Alvarado).

¿Por qué la Alcaldía impulsa este homenaje?

El alcalde Aquiles Álvarez ha convertido este caso en un símbolo de su discurso sobre la autonomía guayaquileña.

En la pasada Sesión Solemne del 9 de Octubre, Álvarez fue enfático al declarar: "Somos resistencia, el fénix y también somos los niños de las Malvinas".

El debate está programado para las 14:30 de este miércoles en el Salón de la Ciudad "Dr. José Joaquín de Olmedo y Maruri". De contar con los votos necesarios, el cambio de nombre procederá a los trámites administrativos para la nueva señalética y registro oficial del espacio público.

Este movimiento político y social ocurre mientras avanza el juicio contra 17 militares, un proceso que ha revelado testimonios de tortura y discriminación racial contra los menores.

