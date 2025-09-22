¿Cómo funcionarán los servicios municipales de Guayaquil este lunes 22 de septiembre?

Conoce los detalles sobre lo que ocurre en las atenciones que brinda el Municipio de Guayaquil

Pese al anuncio de un paro nacional por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Municipio de Guayaquil informó que la atención de los servicios municipales se mantendrá con normalidad este lunes 22 de septiembre.

Detalles de la atención en el Municipio de Guayaquil

La alcaldía aseguró que los ciudadanos podrán acceder sin contratiempos a los servicios de salud, trámites administrativos y transporte masivo.

En el área de salud, los hospitales municipales funcionarán en sus horarios habituales. El Hospital Bicentenario, así como otros centros de salud municipales, atenderán a los usuarios de 07:30 a 16:00, de lunes a viernes, tal como lo hacen regularmente.

Sitiados por el crimen: el sur de Guayaquil no encuentra paz Leer más

Por su parte, el Palacio Municipal abrirá sus puertas de 08:30 a 17:00 para trámites en la Ventanilla Universal y en los puntos de recaudación. Los Centros de Atención Municipal Integral (CAMI) también mantendrán su horario regula (08:30 a 17:00).

El sistema de transporte Metrovía, uno de los servicios más utilizados por la ciudadanía, operará desde las 05:30 hasta las 22:30.

De esta manera, se garantizará la movilidad de miles de guayaquileños que dependen de este medio para trasladarse a sus lugares de trabajo, estudio o realizar diligencias personales.

La continuidad de estos servicios busca asegurar que la vida cotidiana de los habitantes no se vea afectada por las movilizaciones anunciadas.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ