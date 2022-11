Los comerciantes del cantón Samborondón alzan su voz de protesta ante la complicada situación que aseguran estar viviendo, debido al toque de queda que rige en tres provincias del Ecuador, entre ellas Guayas.

“Somos trabajadores, tenemos inversiones y estamos siendo perjudicados por algo que no es nuestra culpa. La situación económica del país no está para mantenernos cerrados más tiempo”, reclama enérgico Guillermo Díaz, propietario de un restobar en esa jurisdicción.

Para el empresario, la solución no es el encierro de los que producen. “En vez de encerrar a los malos, encierran a los que tratamos de generar empleo y que el dinero circule. No es la mejor medida posible. En Samborondón ya no soportamos más restricciones, queremos volver a la normalidad”, enfatiza Díaz al asegurar que sus ventas han disminuido más del 70 % en comparación a años anteriores en esta misma fecha.

El pasado 1 de noviembre, el presidente de la República, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción y toque de queda en las provincia de Guayas y Esmeraldas (después sumó a Santo Domingo). Según la disposición, no se podía circular desde las 21:00 hasta las 05:00. Posteriormente, el 9 de noviembre, se redujo el toque de queda desde las 23:00 hasta las 05:00 (dos horas menos de restricciones).

Pese a eso, el alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, dio a conocer un plan piloto para reducir aún más el tiempo de toque de queda y que sea de 01:00 a 05:00, lo que apoyan parcialmente los comerciantes. “Es una buena propuesta, pero realmente quisiéramos que quiten totalmente el toque de queda. Que el estado de excepción se mantenga, pero que las restricciones de horario se acaben”, pide Ramiro Viteri, propietario de la discoteca S. A. Para él, las medidas no dan resultados. “Los atracos y todo lo demás ocurren en el día y siguen ocurriendo. Deberían dejarnos trabajar y aumentar la seguridad”, reclama Viteri, quien lleva tres semanas sin poder abrir.

Propuesta El alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, propuso un plan piloto para disminuir el toque de queda: quedaría de 01:00 a 05:00.

“La gente empieza a llegar a las 21:00 y a las 23:00 ya debería cerrar. No tiene sentido eso. Nos estábamos empezando a levantar después de la pandemia y otra vez nos complican con esto”, cuestiona el empresario.

Para Franchesca Ferrero, propietaria de Moro Grill, la situación se está volviendo más compleja en noviembre. “No se puede trabajar bien. Estamos muy limitados. El fuerte de la mayoría de restaurantes de Samborondón es justamente en la noche. Si cerramos a las 23:00, la gente va a preferir no salir y quedarse encerrada, y nosotros no vendemos”, analiza la empresaria, que confiesa que lamentablemente esta situación obliga a disminuir el personal.

“Con mucha pena hemos tenido que acortar nuestra nómina. No podemos pagar por un horario que no estamos teniendo”, comenta la dueña de Moro Grill. Ella ha optado por ofrecer más promociones para el mes del Mundial.

Mientras tanto, los residentes también reclaman volver a la normalidad. “Nos quita la convivencia familiar fuera de casa. Si queremos salir con nuestros hijos a algún lado, no podemos. Llegamos a casa a las 19:00, hasta que nos alistemos y salgamos ya se hace muy tarde. No se puede disfrutar en un restaurante como antes. Queremos más patrullajes y menos prohibiciones”, reclama Eduardo Granado, quien también espera la revisión de la medida.

Tanto residentes como comerciantes esperan ser escuchados y no seguir en la incertidumbre hasta el 15 de diciembre, cuando finaliza el toque de queda.

Queremos que el estado de excepción se mantenga, pero que se elimine el toque de queda. Llevamos tres semanas sin poder abrir el local. No tenemos ingresos. Ramiro Viteri

propietario de discoteca