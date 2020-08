Comerciantes se oponen a trabajar en el nuevo mercado por la falta de clientes

No es la primera vez que lo hacen y prometen que tampoco será la última. Esta semana, decenas de comerciantes de productos, como carne y pollo, en Salitre; han decidido atender en la calle y no al interior del mercado municipal de ese cantón, donde apenas hace dos meses fueron reubicados, por seguridad y a fin de mejorar sus ventas.

No están conformes. Advierten que logran vender poco, que los clientes que van ni siquiera logran ingresar al centro de abastos porque en los exteriores hay comerciantes ambulantes. "Estamos cansado de tener que lidiar siempre con lo mismo. Si afuera se logra vender más rápido, ¿por qué nosotros no podemos también salir? Todos queremos reactivarnos, sobrevivir y mejorar", aseguró José Garcés, uno de los comerciantes.

Pedro Jimenez Arrega, también comerciante, aseguró que además un grupo optó por salir porque no se siente seguro de trabajar al interior del centro de abastos. "No es solo por las quejas", advirtió. " Algunos compañeros en su momento dieron positivo en las pruebas de Covid , los clientes se alarmaron y no entraron más. Nos hemos salido por que tememos que haya más casos y podamos también contagiarnos. Este lugar es muy estrecho y no guarda las condiciones para trabajar, ni los baños sirven. Por eso, pese a que no pagamos alquiler por permanecer en en sitio, nos instalaremos afuera. Al menos hasta que creamos que la crisis ha pasado", aseguró.

Ventas. Debido a que las ventas son escasas, los vendedores de carnes y pollo han instalado sus puestos en las veredas. Édgar Romero

Cristofer Villamar, uno de los 20 comerciantes que ha prometido permanecer con sus productos sobre la vereda, señaló que no aguantaron más porque nadie les compra nada practicamente desde mayo. "Las pérdidas son enormes, no podemos más. Estamos endeudados. Si estamos y vamos a estar aquí es porque necesitamos llevar algo a casa. Llevamos mucho tiempo mal. Es insostenible", agregó.

Al respecto María José Moreno, administradora del mercado, se limitó a decir que existe un grupo bastante grande de comerciantes que está aún atendiendo en los puestos al interior del mercado, y que además, basándose en la ordenanza, el resto debe regresar. "Nadie puede vender sus productos afuera. Deben respetar las normas, no pueden estar en la vía pública", sentenció.