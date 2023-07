“Tenemos un nexo histórico con Guayaquil” | Fernando Mendoza March / Sociedad Española de Beneficencia

Es hijo de padre y madre españoles y preside la Sociedad Española de Beneficencia, que se formó en 1883. “Históricamente la colonia española y sus descendientes hemos estado vinculados con esta ciudad. Hasta hace unas cuántas décadas, habían grandes empresas de españoles. Algunas se vendieron. Pero ellos aportaron con sus empresas y eran además grandes benefactores”. Considera que a pesar de la crisis que devino tras la pandemia, los españoles siguen generando apoyo a través de la institución y de otras organizaciones como el Consulado General, la Sociedad de Damas de la Colonia Española, la Cámara Oficial Española de Comercio y Casal Catalá.

“Los chinos traen cultura e inyectan economía” | José Wonsang Amen / Sociedad de Beneficencia de la Colonia China

Es descendiente de chinos y preside la Sociedad de Beneficencia de la Colonia China, la más histórica de las 8 organizaciones de migrantes de este país asiático. Acerca del aporte de esta comunidad a la ciudad, considera que se ha vuelto una fuerza económica fundamental. “Detrás de todo negocio chino, en un 90 % tiene empleados nacionales contratado”. Según cifras oficiales, en el país hay 30.000 migrantes y 150.000 descendientes. En Guayaquil se calculan unos 8.000 migrantes. Existe también un aporte cultural y tecnológico. “La gastronomía ha sido un aporte importante del León Asiático. Hay pequeñas industrias de productos de consumo masivo y se espera que en un futuro inmediato fabriquen tecnología”.

“Estamos detrás del desarrollo de esta ciudad” | Susana de Ambrosini / Sociedad Italiana Garibaldi

Preside una organización que se apresta a cumplir 141 años en Guayaquil. Entre sus fundadores había empresas y personas que ayudaron a construir la ciudad. “Algunos arquitectos estuvieron detrás del levantamiento de edificios históricos como el Municipio la Gobernación. Hay un italiano en la ejecución del puente sobre el río Guayas”, dice. La historia narra que en 1885 ya habían unos 100 italianos residiendo en Guayaquil. Una comunidad que legó no solo parte de su cultura, sino también apellidos que con el tiempo se volvieron propios y que aparecen en la educación y en la industria. “Hay un italiano en gran parte del desarrollo pasado y futuro de esta ciudad”.

“Un aporte en muchas direcciones” | Mirko Rodic / Centro Ecuatoriano Argentino

Lleva 47 años residiendo en Guayaquil, 25 de estos presidiendo esta organización de argentinos y vinculado con las artes plásticas. Considera que sus paisanos representan una gran fuerza laboral en la ciudad, desde los futbolistas hasta chef que mantienen emprendimientos o enseñan en las escuelas de cocina. A esto suma profesionales en el área de la medicina, la publicidad, la tecnología. “Debemos estar unos 800 a 1.000. Desde jóvenes a profesionales adultos. Desarrollan cualquier cantidad de actividades económicas”. Considera que ese aporte actual es muy importante, sin embargo, así como hay empresas grandes, hay personajes que han dejado un huella importante y lo siguen haciendo, como Pedro Gómez Centurión y Guillermo Suaya, al frente del proyecto de construcción del Malecón 2000 o Ricardo Koening, detrás de la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia.

“Somos gratos con esta ciudad” | María Esther Rangel / Comunidad de peruanos

María Esther Rangel es una voz autorizada de los peruanos residentes en Guayaquil. Arribó hace 35 años. Se enorgullece en decir que se inició con un servicio de catering (desayunos a oficinas) llamado Buguis, por 16 años, hoy tiene un negocio de renombre: Alameda de Chabuca. “Hay 8.000 peruanos en Guayaquil, entre formalizados e informales. Una 1.700 empresas y emprendiemientos en el país”, dice. Muchos de ellos, arribaron entre los años 80 y los 90, venían huyendo del terrorismo y los problemas económicos. “Hoy son personas y familias pujantes, con negocios que han generado puestos de trabajo. Ese creo que es nuestro mayor aporte, y la forma de devolverle a esta ciudad la manera en que nos recibió. Los peruanos somos muy gratos de esta ciudad”. Esta empresaria considera que en los últimos años, grandes empresas de su país arriban al Ecuador. Menciona Promart, Belcorp, Primax, Gloria.

“Una gran fuerza de apoyo” | Roberto Miranda Neira / Asociación de chilenos

Arribó en 2009, y tiene ya una hija ecuatoriana. Es parte de la organización AsoChile y tiene activo Chilenos en Ecuador. Está vinculado al sector del marketing digital y la tecnología. No tiene claro cuántos de sus coterráneos residen en Guayaquil, aunque asegura que de acuerdo con la información de su consulado en Guayaquil, en la costa hay unos 3.000. “Sin embargo debo reconocer que entre Chile y Ecuador siempre ha existido un nexo especial y eso se siente. Nos han tratado con mucho cariño y respeto”. Asegura que en esta ciudad hay quienes llevan más de 20 a 30 años, que entre ellos hay gente que tienen empresas o son profesionales. “Cada quien aporta desde diferentes áreas. Hace poco hicimos una casaton, para levantar 200 casas por lo del terremoto de Manabí. Somos una fuerza de apoyo, siempre dispuestos”.

“400 mexicanos que trabajamos por Guayaquil” | Carlos Núñez Calderón de la Barca / Mexicanos

En su momento fungió de cónsul honorario de su país en la ciudad, es un empresario e historiador. Considera que hay unos 400 mexicanos en Guayaquil, gerenciando grandes empresas. Asegura que existe un gran nexo a través de los años entre Ecuador y su país, en especial en términos educativos, muchos ecuatorianos se prepararon en universidades mexicanas y lo siguen haciendo. Que mucha tecnología de este país norteamericano se implementó en Ecuador, como la repotenciación de la termoeléctrica de la Refinería de Esmeraldas, también menciona que muchos de quienes gestaron la industria camaronera en Ecuador, estudiaron en su país. “A nivel de inversiones, existen 22 empresas abierta aquí. Pero debe haber más”. En los últimos años también la gastronomía y parte de su cultura se abre espacio para sumarse a una ciudad que se muestra muy cosmopolita.

“Tenemos muchos médicos y educadores” | Frank Braña / Comunidad de cubanos

Desde 2015 reside en Guayaquil. Es abogado y docente. Considera que hay 3.000 cubanos en la ciudad. “Hemos llegado muchos profesionales. Por un lado, en el área médica -muchos especialistas- y en la educación. Son sectores donde se nota más su impacto positivo. A eso se suman los artistas y quienes promueven nuestra gastronómico, que son otros aportes”. Destaca que, según cifras oficiales, de todas los grupos de migrantes que llegan a esta ciudad, los cubanos son los que más se nacionalizan. “Debemos dejar claro que esta comunidad cubana no quiere que Guayaquil trabaje para ella, si no que sus miembros desean trabajar para la ciudad. No queremos que se diga: tenemos cubanos en la ciudad, sino que contamos con la colonia de cubanos en Guayaquil”.

“El colombiano es muy trabajador. Así aportamos” | Diego Riaño / Colombianos en Guayaquil

Es bogotano y arribó en 2002 a Guayaquil. Es ingeniero en Administración y miembro voluntario de la Asociación Amigo Mira y de la Fundación María Luisa de Moreno. “Creo que el colombiano se suma al guayaquileño con su aporte económico, pero también con su cultura, lo gastronómico”. Considera que ocupa barrios importantes de la ciudad y labora desde los emprendimientos hasta las grandes empresas. Hay unos 5.000 en Guayaquil. De estos, un 30 % se dedica al área comercial. También hay empresas como KOE, Golden Bridge, La Vienesa, Multidimensionales. “Creo que uno de los mayores aportes que hacemos a esta ciudad, es que somos pacíficos y muy trabajadores. Esto aporta mucho en la convivencia”.