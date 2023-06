El pasado lunes, Colonche celebró 162 años como parroquia, pero sin duda alguna, la atracción más importante de estos días fue la fiesta de su santo, el Señor de las Aguas, al que se lo venera de manera religiosa entre la noche del 29 y 30 de mayo.

La celebración data de siglos y ha sido traspasada de generación en generación. Es la fiesta religiosa a donde acuden miles de devotos de todas partes del país, se considera a la celebración como una de las más importantes de la costa.

Evidencia. Se conoce que en el lugar en el que está la actual iglesia, antes había una poza de agua. Ahí se encontraron dos esculturas del Señor de las Aguas.

“Desde siempre ha sido así, viene más gente a la celebración de nuestro patrono que a las fiestas de la parroquia. Aunque coinciden las fechas, son más los devotos que acuden a la iglesia que a los actos cívicos”, refirió el habitante Ángel Rosales.

En Romería, los fieles participan de los actos litúrgicos que cada año se realizan, algunos entran de rodillas al templo y otros lloran al efectuar alguna petición, “hasta en los años de pandemia se celebró al Señor de las Aguas”, comentó la habitante Blanca Orrala.

El octogenario Onofre Ascencio es uno de los ancianos del lugar que conoce parte de la historia de la veneración al santo, fueron sus abuelos los que narraban historias de muchos milagros que se le atribuían al patrono, entre estas: la de las buenas cosechas en los campos o el crecimiento del ganado vacuno. “Por el milagro concedido, en agradecimiento, los fieles le entregaban pequeñas imágenes hechas en oro, plata, cobre y plomo, que los mismos devotos le impregnaban con un alfiler en la ropa del santito. Estimo que por la crisis económica muchos han dejado de hacerlo”, dice Ascencio.

Pero no solo eran figuras de animales, sino también casas o alguna parte del cuerpo humano como: ojo, brazo, pierna y hasta frutas, es decir, de acuerdo con el favor recibido. “Si alguien se quebraba alguna extremidad, le pedía al Señor de las Aguas que lo sabe y le prometían recompensarlo con una de las figurillas”, dice César Guale, otro habitante de Colonche.

Guale fue uno de los carpinteros que laboró hace 25 años en la segunda restauración de la iglesia de Colonche (la primera se dio a inicios de los 1900), el templo más antiguo de la Península.

Una de las novedades que sorprendió al artesano en el trabajo fue el haber encontrado un madero de guayacán que está ubicado en la parte alta, en donde está impregnado en números romanos MDXXIII (1523), “le dije la novedad al sacerdote Beltrán Witt, quien era el sacerdote de la parroquia y se llegó a la conclusión que sería la fecha en que se construyó la iglesia”, ratificó Guale.

Onofre Ascencio indicó que según narraban sus abuelos, la iglesia se levantó en el mismo sitio donde se encontró la imagen original del santo, “esto era una enorme laguna, que nunca se secaba. Como la efigie estaba en el centro, se lo denominó el Señor de las Aguas. Después que se retiró la imagen se secó el lago y se construyó la iglesia. Así empezó la devoción”, expresó el lugareño.

Letty Menoscal Santiana tiene 78 años y es de Ancón, recuerda que desde pequeña sus padres la llevaban a Colonche a la celebración del Señor de las Aguas, desde entonces empezó el fervor religioso que hasta ahora la mantiene, la mujer es testigo de varios milagros. “En mi caso, gracias a mi santo, me mantengo con buena salud. He padecido varias enfermedades y al orar tanto a él he logrado curarme”, dijo. Ahora Letty le inculca a su nieta Isis Pozo para que siga la tradición.

Blanca Tomalá Flores es una de las devotas que cada año arregla el altar de las dos imágenes del Señor de las Aguas que tiene la iglesia de Colonche.

Lo hace por más de cuatro décadas, considera que es la manera de agradecer al santo por todas las bendiciones que le da. “Aquí en Colonche se tiene buena producción en el campo y se lo debemos a nuestro santo. Por eso viene mucha gente a venerar. Llegan dueños de grandes haciendas que dicen que gracias al Señor de las Aguas sus tierras son muy fértiles”, comentó la seguidora.