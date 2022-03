A Durán no le ha ido bien. No se trata de ser pesimistas, se trata de mirar la historia. En años recientes ha lidiado con la mayor crisis de agua potable (cuyo servicio sigue intermitente), la drogadicción de sus jóvenes, el sometimiento de bandas delictivas que instauran hasta escuelas de sicarios y, en definitiva, el olvido en obra pública. A todos esos males, ahora suma que algunos de sus principales semáforos estén inhabilitados.

La denuncia llegó a EXPRESO esta semana en la voz de los conductores, que exigen al Cabildo y a las autoridades respuestas inmediatas. Se pensaba que podía ser un corte de energía eléctrica, una falla pasajera, pero a medida que las denuncias aterrizaban a la Redacción de este Diario se hacía más claro el panorama que luego Thelmo Orellana, gerente de la Empresa de Tránsito del cantón (EMOT), confirmó. A los semáforos les robaron el cobre del cableado.

No es nuevo. Ya hubo casos aislados, asegura el funcionario, quien admite sin embargo que nunca el daño había llegado a tal grado de afectación, en el que los conductores deben lidiar con el caos vehicular, del que ayer EXPRESO fue testigo.

No podemos transitar la vía con tranquilidad. Los vehículos van a toda velocidad y no nos dan paso y debemos esquivarlos para cruzar la calle. Los hacheros se llevan los cables. Paola Velásquez

​Residente de Primavera

Durán está apenas iniciando con el control de tránsito autónomo. Sus agentes aún no tienen el modelo de gestión A y no pueden asumir la remediación del caos por su cuenta, reconoce Orellana, quien no obstante dice que ya solicitaron ayuda de los uniformados de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

El pasado 28 de enero se oficializó la denuncia en Fiscalía. Allí, el gerente de EMOT informó sobre el robo de cable en las avenidas León Febres-Cordero, Federico González Suárez, Sibambe y otras zonas del centro, todas transitadas. Esto es, prácticamente, todo el orden vial del casco urbano de este cantón de cerca de medio millón de habitantes.

Esos 650 metros lineales de cable de 4 por 16 concéntrico acabaron con la funcionalidad de los semáforos y dejaron a su paso un caos que provoca miedo a accidentes y molestias entre conductores de vehículos pesados, livianos y motos.

Las personas buscan la manera de poder cruzar hasta la otra acera Miguel Canales Leon

Por ejemplo en la Primavera 2, en la intersección de la León Febres-Cordero y la Primera de Los Helechos, seis semáforos se encuentran apagados. Ahí los vecinos se reúnen para elevar una sola voz de protesta. “Llevamos más de dos meses con este problema, es un tormento cruzar la calle, debemos mirar a todos lados con el temor a ser atropellados por los vehículos que van a toda velocidad”, dijo Hugo Castro, morador del sector, quien debe usar una soporte de ruedas como apoyo para caminar. “Aquí residimos ancianos que no podemos correr como lo hacen los jóvenes”, decía el hombre de 65 años, mientras un grupo de siete colegiales corrían esquivando un bus urbano.

“Hace pocas horas una moto y un auto chocaron. Tenemos de estos accidentes a diario”, enfatizó Carolina Cárdenas, quien tiene un negocio de comida justo en la esquina y convive con los problemas de tránsito.

Más adelante, justo cerca del Municipio de Durán, la problemática se repite. “¿Hasta cuándo tenemos que vivir esto? Durán sufre de todos los males, los hacheros se roban los cables al pie del edificio de las autoridades y ellos no hacen nada”, reclamaba Sabrina Morán, residente.

“Ni hablar en la noche, aquí es más difícil transitar porque esto está oscuro y algunas veces los carros vienen sin luces. La Alcaldía, las autoridades, todos nos tienen abandonados”.

Niños arriesgando su vida entre motos que irrespetan las señales de tránsito, mujeres embarazadas esperando a que un conductor detenga la marcha y carros desplazándose como en una pista de Fórmula 1, se pudo observar a lo largo de las calles de la Primavera 2, donde son cerca de 28 las estructuras inservibles.

Al respecto, EMOT, que confirmó que no tiene cámaras de seguridad en el área, ha solicitado vigilancia al Consejo de Seguridad Ciudadana.

El riesgo es evidente para los transeúntes Miguel Canales Leon

Las reparaciones de todos los semáforos están previstas para hoy, informó el gerente, quien añadió que los trabajos se enfocarán en el reemplazo de los cables faltantes y en el aseguramiento de estos con broches con púas, para evitar que los roben de nuevo. Mientras que confirmó que, a largo plazo, se prevé tener semáforos con cableado subterráneo.

La de enero pasado es la segunda denuncia de este tipo. Este delito está tipificado en el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que señala que si el robo se comete sobre bienes públicos, se impondrá la sanción máxima, dependiendo de las circunstancias de la pena.

Durán no es el único cantón que ha sufrido robo de cables. En Guayaquil en 2021 hubo al menos 70.000 afectados, entre ellos una parte del barrio del Salado, que debió soportar por varias ocasiones el corte del servicio telefónico por esta razón. Este Diario conoce que el cobre se expende en chatarreras, igual que en Guayaquil. Durán espera que las denuncias den resultados.