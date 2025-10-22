Colapso en vía del norte de Guayaquil por accidente de tráiler en paso a desnivel

El siniestro de tránsito se registró la madrugada de este miércoles 22 de octubre

Un tráiler se accidentó en un viaducto del norte de Guayaquil, la madrugada de este miércoles 22 de octubre.

Un accidente de tránsito que involucra a un vehículo pesado se registró la madrugada de este miércoles 22 de octubre sobre un viaducto ubicado en una vía del norte de Guayaquil.

Un tráiler se accidentó en un paso a desnivel ubicado en la autopista Narcisa de Jesús, en su intersección con la avenida Francisco de Orellana. El hecho se registró minutos antes de las 04:00 de este miércoles 22.

(Te puede interesar: Cicloparqueos en Guayaquil siguen en una senda de robos e irrespeto)

Según versiones preliminares, el vehículo perdió el control y se estrelló contra las barandas de protección ubicadas a los costados del viaducto. Parte de la cabina quedó suspendida fuera del paso a desnivel, sobre las estructuras metálicas.

Producto del fuerte impacto, el parabrisas y algunas llantas del pesado automotor cayeron a la parte baja del paso a desnivel, en la avenida Francisco de Orellana, así como material pétreo.

Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) acudió al sitio para constatar el hecho y cercar la zona del accidente. Asimismo, agentes de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) llegaron hasta el lugar para verificar el siniestro.

Seis personas detenidas tras operativos en la ATM por presunta asociación ilícita Leer más

Accidente en la autopista Narcisa de Jesús: Cierres viales en el norte de Guayaquil

La ATM realizó cierres de calles: en la oreja vial de la autopista Narcisa de Jesús que conecta con la avenida Francisco de Orellana; y el carril de servicio de esa última vía en el sentido hacia el sector de Mucho Lote 1.

Pasadas las 08:00, el carril de servicio de la avenida Francisco de Orellana fue reabierto al tránsito vehicular, mientras seguía cerrado el paso por la oreja vial de la autopista Narcisa de Jesús. Agentes se encontraban desplegados en esa zona.

En esos tramos se registra una intensa congestión vehicular pasadas las 08:00. La entidad de tránsito recomendó a los conductores tomar la vía a Daule como ruta alterna.

🚨 Se habilita carril de servicio en Av. Francisco de Orellana, sentido hacia Mucho Lote 1.



Se mantiene el cierre vial en la oreja vial de Av. Narcisa de Jesús hacia Av. Francisco de Orellana.



Ruta alterna:

Vía a Daule



Personal de la #ATM coordina la atención y control del… https://t.co/G3rIMEgPVC — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) October 22, 2025

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!