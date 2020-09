Colapso de alcantarillas irrita a los vecinos de Las Orquídeas

Los desagradables olores que emanan de las alcantarillas de las manzanas 1.043, 1.058 y 1.060 de la ciudadela Las Orquídeas, en el norte de Guayaquil, han obligado a que los residentes y dueños de los locales comerciales aledaños se encierren. Denuncian que el problema se registra desde hace más de un mes e incluso han realizado plantones para ser escuchados.

Así lo confirma Augusto Calero, presidente del consejo barrial de Las Orquídeas, quien señala que el rebose ha sido ocasionado por el colapso de un colector de aguas servidas de la zona. “ Esto es terrible. ¿Qué hubiera pasado si estuviésemos en época de lluvia? Sencillo, se pudre Las Orquídeas ”, sentencia.

El líder comunitario acota que luego de los manifiestos, personal de Interagua llegó al sector para tener contacto con la comunidad y conocer la problemática. Sin embargo, afirma que este arreglo no debe ser ejecutado a la ligera ya que sostiene que hay que tener en cuenta la conexión que tiene el sistema de alcantarillado con el conjunto habitacional Mucho Lote y Villa España.

Interagua nos manifestó que será difícil la reparación en el colector actual y se construirá uno alterno, cerca de la manzana 1.060. Los trabajos ya comenzaron y nos prometen que la obra estará terminada en 30 días y la garantía de más de 30 años. Augusto Calero,

presidente del consejo barrial de Las Orquídeas

Panorama. El problema afecta a unas tres manzanas del sector. Juan Ponce / Expreso

Por su parte, Ilfn Florsheim, vocera de la concesionaria Interagua, aseguró a EXPRESO que se ha iniciado la obra de rehabilitación del colector afectado. “Mientras tanto se continúa con la limpieza con hidrocleaner hasta que el colector quede completamente operativo”, añadió la funcionaria.

El arreglo se prevé que culmine en un mes. Por ahora, algunos moradores, sobre todo de las manzanas más afectadas, han colocado piedras y tablas sobre las tapas de alcantarilla como una especie de ‘bloqueo’ para que los irritantes olores no ingresen a sus viviendas.