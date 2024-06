Édgar Lama: "El IESS no está dando un servicio adecuado"

El médico guayaquileño Édgar Lama mantenía reuniones con representantes de aseguradoras de salud la tarde del lunes 10 de junio en su despacho, ubicado en el último piso de la Torre Sur, de lo que hasta finales de mayo era el Hospital Clínica Kennedy Alborada, en esta ciudadela del norte de Guayaquil.

Al culminar la cita, respondió mensajes en los que le solicitaban recibir a pacientes derivados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

(Te puede interesar: El Hospital Clínica Kennedy Alborada ya no es parte del Grupo Hospitalario Kennedy)

Lama, director técnico de esa casa asistencial y también su nuevo administrador, habló con EXPRESO sobre los retos que afronta al volver a estar al mando de este espacio médico, que se desligó del Grupo Hospitalario Kennedy hace dos semanas.

Ya en 1999, al frente de esa agrupación médica, este cirujano cardiovascular había inaugurado esta clínica en la Alborada, ciudadela que evidenciaba un rápido crecimiento. Luego de estar alejado durante varios años de ese grupo familiar, creado por su padre Teófilo Lama hace cuatro décadas, decidió hacerse cargo nuevamente del sitio.

Deuda del IESS a la red de salud privada: hay cifras que difieren y otras que faltan Leer más

“Tuve desavenencias con mis socios, mi familia, no teníamos un criterio único y era un criterio dividido sobre cómo atender a los pacientes de la Seguridad Social. Ahora he vuelto para tratar de recuperar el sitial que habíamos perdido”, dijo Lama.

RELACIONADAS Tres factores harían que sea más caro curarse en Guayaquil

Y comenzó a explicar el estado actual de la clínica. Que asciende a 5 millones de dólares la deuda del IESS solo en el año 2023. No obstante, ha mantenido la atención a los pacientes derivados de esa institución.

“Desde el año 2023 no han pagado nada todavía y espero que vayan a comenzar a abonar esas deudas. El problema grave es que dicen las autoridades que no hay dinero, pero en el IESS es un ingreso constante, mantienen un flujo constante de dinero. Si lo están invirtiendo en otras cosas, no lo sé. Pero no creo que digan que no hay dinero”, manifestó el médico.

Cifra 5 millones de dólares adeuda el IESS a esta casa de salud por las atenciones en el año 2023

Comentó que seguirá ofreciendo los servicios de la clínica a los pacientes del IESS, y que ha tenido acercamientos con representantes de la entidad.

“Las derivaciones de las personas realmente son una necesidad. Por desgracia, los prestadores internos, es decir, el IESS sobre todo, no están dando un servicio adecuado como nuestros afiliados se merecen”, sostuvo Lama.

El Hospital Clínica Kennedy Alborada cambiará de nombre en los próximos días. Joffre Flores

Contó que otro de los retos es reconstruir la confianza de los médicos que laboran entre las dos torres que conforman la clínica. La plantilla llega a 200.

“He recibido un pasivo laboral grande y lo primero que he dicho a todas las personas que están laborando en este momento en la clínica, que no voy a separar a nadie. Y los médicos con los que tengo un contrato ‘tácito’ porque son mis socios estratégicos, sobre sus consultorios respetar sus convenios, respetar sus guardias y respetar sus trabajos, apoyándolos en mejorar sus herramientas de trabajo”, refirió el director técnico del sitio.

Los precios de los servicios médicos privados en Guayaquil son excesivos Leer más

Asimismo, mantendrá los convenios con diversas aseguradoras públicas y privadas con las que trabajaba en los últimos años esta casa de salud. Y adelantó que se definen detalles para la recepción de pacientes del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).

Además del cambio de nombre de la clínica, que estará listo en los próximos días, también se prevé la repotenciación de áreas como neurocirugía, ortopedia, cirugía cardíaca. Para ello, se han adquirido equipos de alta tecnología para intervenciones.

Agregó que uno de los objetivos en esta nueva etapa es acercar a la ciudadanía a este nuevo espacio, con mejores servicios y mayor accesibilidad.

Semanas atrás, EXPRESO publicó reportajes respecto a los altos costos por servicios médicos en clínicas privadas de Guayaquil, en relación con otras localidades del Ecuador.

Lama justificó que los centros privados invierten en equipos de mayor complejidad y en profesionales especializados para mejor atención al paciente.

Sedes El Grupo Hospitalario Kennedy mantiene la administración de dos clínicas: una en esa ciudadela del norte de Guayaquil y otra en Samborondón

“¿Cuánto cuesta aquí? La décima parte que en los Estados Unidos. ¿Cuánto cuesta aquí? La mitad de lo que cuesta en Argentina, en Chile. Y el especialista allá le cobra 4 o 5 veces más que el especialista de lo que se lo hace aquí. La medicina privada es costosa en cualquier parte, no es cara, que es distinto”, sostuvo el cirujano.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!