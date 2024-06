Ana Delgado: “La oferta pública de hospitales es mucho más fuerte en Quito”

La capital no solo tiene un mayor número de hospitales públicos de mejor nivel, de los que existen en Guayaquil, sino que se ha convertido en un nicho propicio donde las clínicas privadas invierten en mejores servicios y a menor costo. Ana Delgado, directora de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador (Achpe), explica el porqué.

Las metas del acuerdo con el FMI obligan a Noboa a revisar los subsidios en 2024 Leer más

- ¿Qué está pasando con el servicio de salud que se presta en las principales ciudades del país? ¿Por qué los costos de Quito son mucho más bajos que los de Guayaquil?

- La oferta pública de hospitales de especialidad y de alta complejidad es mucho más fuerte en la ciudad de Quito: usted tiene insignes médicos, los médicos del HCAM (Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín), los médicos del Eugenio Espejo, del Hospital del Sur del IESS, el Hospital Calderón y otros... En Guayaquil, en cambio, hay grandes hospitales como el Teodoro Maldonado Carbo, pero todo el mundo conoce cuáles son sus condiciones. El Hospital de Los Ceibos es un hospital de segundo nivel, no es de tercero y eso es un problema. En la Costa, el sector privado es el que tiene los casos (de atención médica) de alta complejidad porque acá los hospitales son más de segundo nivel.

PODRÍA INTERESARLE (Los precios de seguros médicos privados más altos están en Guayaquil)

En la Costa, el sector privado tiene los casos de alta complejidad porque acá los hospitales son de segundo nivel

- ¿Por eso, los precios acá son más caros?

- Ese es un motivo que podría explicarlo, pero hay otros temas relacionados a costos médicos, tipo de enfermedades, siniestralidad, infraestructura. En el tarifario nacional hay un rubro que se paga más en la Costa por el aire acondicionado, eso en la Sierra no se da. Usted no se imagina lo que significa acá las facturas de luz de una clínica y hospital... Yo no quiero entrar a opinar sobre los médicos (y sus honorarios) porque no es nuestra área, pero nosotros la valoramos mucho. Esa es una profesión que requiere de mucha dedicación e inversión, son años de estudio y nunca dejan de formarse porque las especialidades siguen surgiendo.

- Y en lo privado, ¿qué explica que el mejor hospital de Quito, el Metropolitano, tenga costos que son hasta un 40% más baratos que clínicas de menor nivel que están en Guayaquil?

- ¿Qué es lo que pasa con los grandes hospitales como el Metropolitano? Estos no firman convenio con la red pública, ellos no están atendiendo a pacientes públicos, solo lo hacen cuando hay una emergencia. Y eso les ha permitido estar en mejores condiciones para invertir. El Metropolitano es el único hospital con la acreditación Joint Commission International y el Hospital de los Valles está en proceso de obtenerla. Están invirtiendo en calidad, como debe ser, en capacitar a su personal porque ellos han manejado su economía solo con el paciente privado... Los que siguen (en la red pública) están teniendo problemas por lo que adeuda el Estado. Entonces, no todos pueden invertir igual. Y eso se lo hemos dicho a las autoridades, todo esto también es una consecuencia de la deuda que el Estado mantiene con las clínicas privadas.

- ¿Cuánto adeuda?

- A noviembre de 2023, esta deuda ascendía a $ 433’298.000. En un mes más veremos cómo eso ha aumentado.

PODRÍA INTERSARLE (Los precios de los servicios médicos privados en Guayaquil son excesivos)

- Del 100 % de las atenciones que realizan las clínicas privadas, ¿qué porcentaje viene de derivaciones del Ministerio de salud o del IESS?

- Esa es información que hemos pedido al IESS, pero no nos la han dado. Lo que yo tengo es el dato de los egresos hospitalarios. En el 2022, de acuerdo a la información oficial del INEC, hubo 1’130.000 egresos. Eso quiere decir los establecimientos con internación. Yeso es otra cosa que hay que entender. Los establecimientos con internación, a nivel nacional, son como 800, de los cuales 196 son públicos y el resto, la mayoría, son privados, son nuestros. Nuevamente, nuestro nicho está en la alta complejidad. Ahí usted puede ver lo fuerte que es el sector privado, atiende más de la tercera parte de los egresos hospitalarios del país.

El seguro de desempleo, una salida temporal que acumula reclamos Leer más

- Y por este problema de deuda, ¿esa derivación a cuánto ha caído? Eso implicaría que los pacientes estén obligados a ir a la parte privada y, por ende, tengan que pagar más.

- Eso no le puedo decir, pero lo que mis clínicas me dicen es que han reducido en un 30%, 40 %. A mí me llama la atención una institución de Guayaquil que ha reducido hasta un 75% la atención de los pacientes porque ya no puede más.

- ¿Qué institución es esa?

- Por norma del gremio, prefiero no mencionarla, pero eso es una realidad. Pero qué pasa con esos pacientes, unos van a ir a la clínica privada a pagar mucho más, como usted dice, pero otros no van a ir, y no van a ir porque simplemente no pueden pagar. El problema ya no se queda en el grupo de instituciones privadas, sino que pasa a los pacientes, a la ciudadanía. Pero este no es el único efecto.

PODRÍA INTERESARLE (Un mismo servicio médico cuesta más en Guayaquil que en Quito o Cuenca)

Por la deuda estatal... hay instituciones que están ahorita haciendo todo lo posible por salir del sector público

- ¿Qué otro efecto registran?

- Ya no solo que se está atendiendo a menos pacientes del sector público, sino que tenemos a instituciones que están reorientando sus servicios. ..Hay déficit de hospitales de salud mental. En Quito, uno de los más grandes está reorientando su cartera porque ya no puede más. Tenemos ya instituciones que están ahorita haciendo todo lo posible por salir del sector público, pero ese cambio no es fácil porque, por ejemplo , los seguros privados tienen un nivel mucho más alto de demanda de calidad y, por otro lado, tenemos clínicas que tienen una altísima dependencia del IESS. Y por otro lado, ¿qué pasa con las instituciones que ofrecen el servicio de diálisis? En este sector no hay paciente privado.

- ¿Cuál es el futuro de todo esto? Si nos queda solo la oferta privada, con costos elevados, las consecuencias por lo que vemos serán mucho mayores de lo que ya ahora vemos con la diferencia de precios entre ciudades.

- Quien asume las consecuencias es el paciente, definitivamente, pero el modelo actual nos lleva a esto. En EE.UU., los seguros son tan caros, una apéndice vale hasta 25.000 dólares, por eso en ese país nadie puede estar sin un seguro privado y acá vamos a eso. Yo creo que en el país (pese a lo caro) va a subir el nivel de personas que tengan seguro privado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!