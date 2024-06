El seguro de desempleo, una salida temporal que acumula reclamos

Cuando un trabajador en relación de dependencia pierde su trabajo, por causas ajenas a su voluntad, puede acceder al seguro de desempleo. Esto significa recibir un monto de $ 322 al mes por cinco meses, que le deposita el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como sustento hasta que halle un nuevo empleo.

Si bien los niveles de solicitudes de este beneficio que se elevaron en la época de la pandemia de la COVID-19, bajaron considerablemente para el año 2021, desde el año 2022 ha retomado una tendencia en aumento.

En ese año 2022, la cantidad de beneficiarios por seguro de desempleo fue de 19.494 a nivel nacional. Esta cantidad subió a 23.363 beneficiados en 2023 y de enero a marzo de este año 2024 ya el IESS registraba un total de 5.830, lo cual podría significar un ritmo similar al año pasado (si se multiplica esa cantidad por cuatro trimestres:23.320).

Un dato que va de la mano del aumento de desempleo a nivel nacional, cuando en el primer trimestre de este año más de 320.000 personas estaban sin trabajo, lo que representaba un aumento de 0,3 puntos porcentuales frente al primer trimestre del año pasado.

Sin embargo, a pesar de que cada vez hay más beneficiarios, este seguro también levanta quejas entre los trabajadores. En una encuesta de EXPRESO, en la que participaron más de 100 personas, el 35 % de los encuestados aseguró que no se reciben los pagos. Uno de los trabajadores que expone su queja es Felipe Asencio, de 33 años. Este trabajador, quien ha laborado para una empresa exportadora por casi una década y que se quedó sin empleo en el año 2023, menciona que, pese a que hizo el trámite y accedió al seguro de desempleo, solo una parte del monto fue depositado a su cuenta.

“Me quedaron debiendo un poco más de $ 200. Y aunque fui varias veces al IESS a preguntar y me dijeron que sí me pagarían lo que faltaba, nunca lo hicieron. Cuando fui a reclamar, muchos usuarios tenían mi mismo inconveniente”, le cuenta a EXPRESO el guayaquileño.

En la encuesta, otro 36 % mencionó que no accedían a este bono de desempleo porque implicaba mucha burocracia, es decir, muchos trámites para contar con el beneficio.

Entre otros testimonios que le expusieron su caso a este medio, está el de Ariel Lainez, de 30 años, quien mencionó que intentó acceder a este bono cuando fue despedido, pero no fue aceptada su solicitud en el IESS, porque según le informaron, su empleador tenía meses en mora en cuanto a los pagos de su afiliación.

A Paúl Ibarra, de 29 años, le explicaron, en cambio, que no cumplía con todas las aportaciones necesarias. Y es que, al seguro de desempleo, que entrega el IESS desde abril del año 2016 y que se financia con el 0,5 % del aporte al fondo de pensiones que hacen cada mes los mismos trabajadores, pueden acceder solo las personas que están en desempleo por un período no menor a 60 días, que hayan acreditado al menos 24 aportaciones acumuladas y no simultáneas en relación de dependencia, de las cuales al menos 6 deberán ser continuas e inmediatamente anteriores a la contingencia.

Y es que aunque el IESS no ha detallado a este medio qué edades tienen los solicitantes de este bono, quienes compartieron sus quejas a este medio son trabajadores jóvenes. Un grupo (entre los 25 a 34 años) que ha venido creciendo en desempleo desde noviembre pasado, según el INEC. Esto, pese a que el Gobierno afirma que se han creado 105 mil nuevos empleos para jóvenes, hasta abril.

En su respuesta, el IESS menciona que no ha recibido reclamos sobre el seguro de desempleo. No obstante, mencionó que los afectados pueden hacer sus reclamos o pedir información en las Coordinaciones o Unidades Provinciales de Prestaciones de Pensiones o a través del Sistema de Gestión Documental a escala nacional del instituto.

“Pueden acceder a esta prestación únicamente los afiliados que pierdan su empleo por causas ajenas a su voluntad y que no hayan optado por retirar su cesantía, por lo que representan un porcentaje menor del universo de desempleados”, aclara el IESS.

En el sondeo de este Diario, además, hubo un 28 % de los encuestados que aseguró desconocer sobre este bono de desempleo. De acuerdo al IESS, los afiliados pueden acceder a este beneficio cada vez que queden desempleados, realizando una solicitud a través de la página web del IESS (www.iess.gob.ec).

Este bono se cancela en cinco pagos mensuales y los afiliados pueden escoger entre dos opciones: recibir el valor correspondiente al fondo solidario más el monto disponible en su cuenta individual de cesantía; o únicamente el porcentaje correspondiente al fondo solidario que son 5 pagos equivalentes al 70 % del Salario Básico Unificado vigente ($ 322).

