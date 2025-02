¿Lloverá en Guayaquil este 15 de febrero?

Tras el aguacero registrado el pasado 11 de febrero en Guayaquil, EXPRESO dialogó con el Inamhi para conocer el pronóstico previsto para esta semana en la ciudad. La entidad aseguró que se esperarían precipitaciones leves pero persistentes, tormentas eléctricas y altas temperaturas, además de señalar que habría días en los que los aguaceros estarían acompañados de ráfagas de viento.

Más de 20 horas de lluvia intermitente provocaron 27 emergencias en Guayaquil Leer más

El 12 y 13 de febrero, en distintos horarios, llegaron las lluvias. En zonas como Sauces 5 y 6, la situación se volvió más compleja debido a que, a causa de la marea alta registrada, las calles terminaron cubiertas por el agua.

(Le puede interesar leer: Clima Guayaquil: ¿Hasta cuándo durarán las lluvias en la ciudad?)

¿Qué dice el pronóstico?

La noche del 14 de febrero, conforme al último comunicado publicado en sus canales oficiales, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) detalló que para este sábado 15 de febrero las precipitaciones continuarían.

#PronósticoNacionalEc | Sábado, 15 de febrero de 2025: Cielo mayormente nublado con claros ocasionales y lluvias de variable intensidad principalmente en la región Litoral e Interandina. ☁️📷 📷📷 pic.twitter.com/TgYL8ptYIT — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) February 15, 2025

Durante la madrugada y la mañana llovería, y aunque por la tarde el clima estaría mayormente nublado, se preveía que por la noche las probabilidades de tormentas eléctricas aumentaran.

Impacto inmediato en la ciudad

Según la entidad, los días 16 y 17 de febrero las lluvias serían más fuertes, con tormentas durante las madrugadas e incluso ráfagas de viento. Durante el día, se espera un clima con lluvia leve pero persistente, lo que provocaría un ambiente frío y nublado, impidiendo el ingreso de los rayos solares, y reduciendo la presencia de días soleados.

Ríos desbordados y fuertes lluvias amenazan varias provincias del Ecuador Leer más

Preparativos de los ciudadanos

Ante este panorama, los ciudadanos aseguran estar preparados. Más allá de llevar consigo un paraguas o cobertor, intentarán no salir. "Este fin de semana creo que me quedaré mejor en casa. Todos estos días, a causa de la lluvia, he llegado tarde al trabajo, he salido tarde de él, me he quedado atascada, y al llegar a casa he tenido que lidiar con las inundaciones. Vivo en Samanes y la situación allí se complica, por lo que optaré por descansar. Llueva o no, estoy cansada. Prefiero quedarme en casa y fumigar bien mi entorno. Estamos llenos de mosquitos. Ya ni el palo santo me resulta efectivo, por lo que nos dedicaremos a limpiar el patio y a fumigarlo para protegernos. Por ahora, eso se limitarán mis días de descanso", señaló Hellen Díaz, residente de la quinta etapa; que hizo un llamado a que las autoridades realicen un monitoreo "real de los ´árboles", a fin de evitar que más se desplomen.

Y es que última lluvia en Guayaquil no solo dejó varios sectores anegados, sino que también se reportaron caída de árboles, complicando el tránsito vehicular y despertando preocupación en la ciudadanía.

🌳💪 Desde 181 Segura EP, se coordinó con @BomberosGYE y @parquesgye para realizar la evaluación y limpieza en el sector de Vergeles, tras la caída de árboles.



Los equipos ya se encuentran trabajando en la zona. pic.twitter.com/MnmGZkVSgT — Segura EP (@segura_ep) February 14, 2025

Ciudadanía teme por accidentes ante la falta de poda de árboles muertos Leer más

El más reciente incidente ocurrió en el sector de Vergeles, al norte de la ciudad, donde se cayeron algunas especies arbóreas. Segura EP coordinó con el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y personal de Parques EP para atender esta emergencia. Ellos llevaron a cabo la evaluación y limpieza del área, restaurando parcialmente la normalidad.

(Le puede interesar leer: Bomberos de Guayaquil inspeccionarán los sistemas hidráulicos de los edificios)

En otro caso, alrededor de la medianoche entre el 13 y el 14 de febrero, otros árboles se desplomaron cerca del redondel de la ciudadela Sauces 4. Las frondosas ramas cayeron sobre un vehículo tipo SUV, agudizando todavía más el escenario. Las calles de la zona se encontraban inundadas, debido a la fuerte lluvia que se extendió desde la tarde hasta la noche de ese día.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!