Clausuran un coliseo de pelea de gallos que funcionaba en Guayaquil

Funcionarios municipales se movilizaron al norte de la ciudad ante denuncias de actividades no permitidas

Agentes municipales clausuraron el local en el que se realizaban peleas de gallos en Guayaquil.

Una denuncia ciudadana sobre posibles actividades relacionadas a peleas de animales movilizó a funcionarios municipales a la parroquia Pascuales, en el norte de Guayaquil, el miércoles 12 de noviembre.

Integrantes de las direcciones de Justicia y Vigilancia, y de Protección de Derechos de los Animales, acompañados por agentes de Control Municipal, clausuraron un inmueble que era utilizado como coliseo para peleas de gallos en ese sector.

(Te puede interesar: ATM retira segunda barrera vehicular en Guayaquil: estaba en este punto del centro)

Los funcionarios constataron que el sitio no contaba con los permisos respectivos para operar. Además, el Cabildo indicó que la pelea de gallos es una actividad prohibida en Guayaquil.

"La normativa municipal de protección de fauna urbana sanciona a los espectáculos con animales y la crianza de animales de granja en zonas urbanas no aptas", expuso la empresa pública de seguridad Segura EP en su cuenta de X.

Detienen a sospechoso por explosión de artefacto en mercado de Florida Norte Leer más

El personal del Cabildo que ejecutó la operación colocó los sellos de clausura en la puerta de acceso al inmueble, señalando que con dicha intervención "se previenen incivilidades y actos contrarios al bienestar animal".

Ciudadanos exigen mayor controles a las peleas de gallos

El cierre de este coliseo de pelea de gallos aviva el pedido ciudadano de mayor controles por parte de las autoridades a esta actividad que atenta contra la fauna urbana de Guayaquil.

"Este tipo de eventos muchas veces viene de la mano de otras actividades ilícitas. No hay una hoja de ruta marcada para proteger a las especies en la ciudad. Urge que se diseñen planes y campañas más efectivas para que la ciudadanía pierda el miedo a denunciar las peleas de gallos o la tenencia de animales silvestres en zona urbana", dijo el veterinario Andrés Gutiérrez.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!