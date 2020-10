Bicentenario: El civismo anima la fiesta en los barrios

Banderas, guirnaldas y globos celestes y blancos, letras colgantes con la leyenda ‘Viva Guayaquil’ y, sobre todo, el entusiasmo y civismo de los vecinos, le dan un aire festivo a un parque de la Etapa XII de Alborada, como parte de la celebración del Bicentenario de la Independencia de la ciudad, en sus barrios.

Antonio Sánchez y su esposa Blanca Acebo; sus amigos Gina Cartagena, Laura Sánchez y Xavier Pinto, conversan y sonríen mientras ayudan a colocar banderas y globos. Hasta hace unos 30 o 40 años, no había barrio porteño que no se engalanara y llenara de banderas cada 9 de Octubre. Ahora ya no es tan común, pero hay vecinos como los de este sector que se empeñan en mantener esta tradición y transmitirla a los más pequeños, como los dos que juegan junto a ellos.

“Y más ahora que se cumplen 200 años de independencia”, resalta Antonio Sánchez.

En otro sector de la urbe, Eydan Yánez luce su sombrero y un traje de papel de Juan Pueblo, el personaje ícono de la ciudad. Aunque la crisis no permitió que tuviera un disfraz completo, su civismo y el de su familia están intactos para esta fecha en que Guayaquil llega a sus 200 años de independencia.

Eydan Yánez, de dos años de edad, luce su traje de papel del personaje Juan Pueblo. Miguel Canales

Eydan apenas tiene dos años y está en una casa en el barrio Garay. Una canción de Juan Pueblo suena en un altoparlante. El pregón tradicional, que no se realizó este año por la COVID-19, ha aterrizado en los hogares.

La tía del niño, Mayra López, cuenta que es la primera vez que no están junto a los vecinos en la calle celebrando a Guayaquil. El barrio, sin embargo, no está de brazos cruzados.

Mientras los Yánez arman su octubre en la sala, algunos vecinos pintan aceras y postes. Uno de los líderes del barrio Garay, Xavier Zurita, comenta a EXPRESO que es la primera vez que no habrá desfile ni actos deportivos ni artísticos; pero la sangre guayaquileña arde y, entusiasmados, engalanan el sector para celebrar la libertad que se logró en 1820 y por las que todavía falta conseguir.

“Ahora mismo tenemos la lucha con el coronavirus y por eso el primer acto que hicimos fue tomar pruebas de este virus, con el apoyo del Ministerio de Salud”, indicó el líder.

Un grupo de vecinos del Barrio Garay pintan postes y veredas por la celebración de los 200 años de la Independencia de Guayaquil. Amelia Andrade

En otro sector de la ciudad, en la urbanización Los Ceibos, también se ponen banderas en los postes. Los vecinos empezaron la celebración del Bicentenario hace tres años.

“Lo primero que hicimos fue presentar un proyecto al Municipio para edificar un Centro Cultural Bicentenario, de unos 25.000 metros cuadrados que tendría biblioteca, museo, salas de pintura, música, artes escénicas audiovisuales, cafetería, entre otros espacios; pero el Cabildo no lo plasmó y ahora es más difícil, por la pandemia. El proyecto está allí y esperamos que la Alcaldía lo pueda hacer a futuro”, explica a este Diario Adolfo Klaere, presidente del Comité de Los Ceibos.

Nos apena no poder desarrollar todos los actos planificados por el Bicentenario con tres años de anticipación. Pero hay que cuidar la salud y mantener las medidas. Adolfo Klaere

​presidente del Comité de Los Ceibos

Han organizado conferencias y se quedaron en carpeta otras actividades, como la presentación de un grupo musical. “Se canceló para mantener las medidas de bioseguridad por el coronavirus, pero para mantener el civismo pusimos banderas en la avenida principal de Los Ceibos y hemos utilizado seis canecas de pintura blanca para las veredas y postes”, explica.

Estas formas diferentes de celebrar también las experimentan moradores de La Garzota y Sauces. En la primera inauguran, este sábado, la imagen de la Virgen Inmaculada.

La celebración del Bicentenario lo iniciamos haciendo pruebas de COVID-19 a los vecinos. Luego tuvimos una feria de seguridad con la Policía. Xavier Zurita

​líder del Barrio Garay

“La virgen fue tallada por nuestro vecino Wilson López. Él tiene 80 años de edad y nos dijo que de esta forma quiere dar gracias por él y todos los moradores de La Garzota que están con salud”, indicó Ricardo Franco, presidente del Comité Cívico de La Garzota.

Cada quien tiene su plan para celebrar a Guayaquil en medio de la pandemia de la COVID-19. “Estamos organizando una feria de emprendedores para apoyar a quienes se quedaron sin trabajo en la cuarentena”, manifiesta a su vez Carlos Guerrero, uno de los líderes barriales de Sauces. Mientras, en el cerro Santa Ana también se preparan actividades.

Antes celebrábamos octubre con fiesta, juegos tradicionales y por la pandemia por primera vez lo vamos hacer inaugurando la imagen de la virgen, para agradecer a Dios. Ricardo Franco

​presidente del Comité Cívico de la Garzota

Pero así como hay ciudadelas que celebran de forma diferente, otras los han suspendido por seguridad. “No vamos a hacer actos públicos, pero el civismo también se expresa siendo buenos ciudadanos”, dice Fernando Vizueta, líder del comité de Guangala.