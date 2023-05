La ciudadela Abel Gilbert 3, en la eterna espera de su UPC

Más demoras registra la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) que los habitantes esperan con ansias en un sector de Durán. Ya son nueve meses desde que inició la construcción de esta obra, cuya primera piedra fue colocada en agosto pasado; y a la fecha no está operativa, pese a que en un enorme cartel se reafirma que la estructura, ubicada en la ciudadela Abel Gilbert 3, cerca de donde se levanta la estación de la Aerovía, estaría lista para funcionar en 120 días. Es decir, entre enero y febrero pasado.

Como EXPRESO ha contado en ediciones pasadas, la ciudadanía ha venido reclamando por la existencia de este edificio desde la inauguración de la estación, en diciembre de 2020. En su momento, los reclamos llegaron porque la Aerovía fue inaugurada sin tener en este lado del Gran Guayaquil la vigilancia. Y luego se incrementaron, porque pese a que el sistema de transporte aerosuspendido ya funcionaba, de la UPC no se sabía nada.

Ahora, la Abel Gilbert 3 tiene la estructura casi lista, pero no hay voz que confirme que está terminada o cuándo tendrá ya todo su contingente listo para devolverle algo de paz a la comunidad.

“Tenemos una Aerovía, familias enteras en cada calle, hay negocios, pero no hay resguardo. Los pocos turistas que llegan, porque ya ven que la Aerovía no atrae y el puente hacia Durán está cerrado, vienen con miedo, puesto que todo el Ecuador sabe que este cantón es tierra de nadie. Tener una UPC puede ser de ayuda, pero allí está la estructura. Solo el cascarón”, asevera Melany Luzano, residente del barrio.

Me da mucha calma saber que estamos más cerca de tener nuestra UPC, pero me desespera saber que aún debemos seguir a la espera de esta, sin tener una fecha exacta.

A decir de los miembros del comité barrial de la Abel Gilbert 3, quienes han hecho pública su queja a través de todos los medios posibles, en abril de 2022 lograron que se apruebe la edificación de la obra y en agosto del mismo año, con un plazo de 120 días para ser culminada, inició el levantamiento.

Pero llegó mayo y, según explicó la Policía Nacional a este Diario, “falta apenas un 10 % para que esté lista, además del mobiliario”.

La entidad, a través del coronel Jorge Hadathy, jefe del distrito Durán, indicó que para inicios del próximo mes el Municipio, cuya administración anterior se encargó del levantamiento de la obra, les ha prometido una respuesta respecto a cuándo entrará ya en funcionamiento la UPC.

Me trae calma el hecho de que ya tengamos nuestra UPC. Aunque con tanto atentado, crimen y robo, da temor que este edificio sea el próximo blanco de alguna bomba o tiroteo.

Sobre el porqué de la demora, Hadathy dijo que la respuesta está en manos de la municipalidad.

Frente a ello, EXPRESO se contactó con el exalcalde Dalton Narváez, quien no explicó las razones y se limitó a decir que es la actual dirección de Obras Públicas quien debe emitir la respuesta. “Yo ya salí, pero están todos los plazos hechos, con las prórrogas que las autoridades policiales han pedido. Pero el nuevo director le deberá explicarles”, comentó Narváez.

Mientras tanto, la comunidad, que calificó su contestación como un “lavado de manos a un problema que dejó pendiente”, seguirá soportando los ‘arranchones’ y robos a mano armada en este sector, además de los crímenes en zonas aledañas.

En lo que va del año he escuchado a más de cinco personas gritar porque le roban su cartera. Ojalá que ya no sean recurrentes estos casos cuando esté operativa esta instalación.

“Hay una pequeña estación cerca del barrio, donde solo se ve a dos policías. Yo, anteayer fui a reportar que me habían robado, pero solo había uno. No pudo hacer nada. Ni salir del sitio. Que el sitio donde me robaron no les correspondía a los que tienen a su cargo, me indicó. Me fui más indignado que cuando me quitaron mi dinero, mi soldadora y mis documentos. Necesitamos la unidad, que velen por nosotros”, reclamó Carlos Zambrano, la víctima del robo.

Ahora, con la situación que atraviesa Durán y el mismo alcalde Luis Chonillo, quien fue víctima de un atentado, la ciudadanía teme que el pedido no sea priorizado y quede en la lista de proyectos pendientes.

“Han sido meses de espera, necesitamos que el pedido del pueblo sea atendido con inmediatez, no podemos seguir viviendo con todo este miedo que sentimos por tanta delincuencia. Esta zozobra nos tiene mal y ya han sido muchos meses abandonados”, señala José Vives, líder comunitario de la ciudadela Abel Gilbert 3.