“No voy a inaugurar la Aerovía sin la UPC”

La inauguración de la Aerovía peligraría por una promesa incumplida. El ofrecimiento verbal de la construcción de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) cerca del Sistema de Transportación Aerosuspendido Aerovía, en Durán, no se ha cumplido hasta ahora, por lo que la seguridad de 40 mil usuarios diarios está en el aire.

Al menos, es lo que el Consorcio Aerosuspendido Guayaquil Poma-Sofratesa, a cargo de la operación del sistema en los próximos 28 años, confirmó a EXPRESO a través de un comunicado: “Este componente no está considerado dentro del alcance inicial del proyecto”.

Sin embargo, según el alcalde de Durán, Dalton Narváez, hubo un acuerdo verbal (nunca por escrito) con Andrés Roche, exgerente de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), en el que pactaron que, para que funcionase la Aerovía en ese cantón, había que reubicar un antiguo Puesto de Auxilio Inmediato (PAI) que está al pie de la estación, la principal de todo el sistema de transporte. Además, se debía construir una UPC según la nueva demanda de seguridad.

En ese PAI, explica William Calle, jefe del Distrito de la Policía de Durán, solo labora un uniformado que recoge denuncias ciudadanas y no es adecuado para el control que amerita el nuevo flujo de personas que habrá con la Aerovía, es decir los casi 2.500 usuarios que se movilizarán por hora en las 154 cabinas, a 70 centavos por viaje.

La construcción de una nueva UPC que albergase a 22 agentes para el control de la zona, según lo acordado, se tuvo que haber hecho en un terreno que está a menos de 200 metros de la estación, al final del malecón Abel Gilbert, junto a la iglesia de la zona.

En ese lugar, detalla Eduardo Quimís, director del Departamento de Gestión de Riesgos de Durán, hasta retiraron un muelle que había allí, para la construcción de la unidad. Sin embargo, mientras decenas de trabajadores dan los toques finales a la estación, ese lote, que según Narváez fue donado por el Cabildo para ese fin, está vacío.

Eduardo Quimís muestra el terreno donde se construiría la UPC Freddy Rodriguez

Ante esto, Narváez aclara: “Yo en Durán no voy a inaugurar Aerovía hasta que la UPC no esté construida”. Añade que está esperando la respuesta de los responsables de la edificación de la estructura, porque “ellos ofrecieron eso”.

¿Pero quiénes son los responsables? Según Roche, quien aclara que “esa respuesta ya no está en sus manos”, hubo un acuerdo durante su administración en el que se estableció que el Cabildo duraneño donaría el terreno y la ATM construiría la UPC. “Cuando yo fui gerente de ATM, me comprometí a costear la reubicación de esa estructura que está a cargo de la Policía Nacional”, revela Roche.

Agrega que no lo podría ejecutar el consorcio porque eso “está fuera del presupuesto de la obra de la Aerovía (aproximadamente $ 250 mil costaría la UPC). Y que sí es necesaria porque suma en materia de seguridad en el sector”, insiste el exgerente de esa entidad. En resumen: es o era responsabilidad de la ATM. EXPRESO buscó la versión del actual gerente de la ATM, Vicente Taiano, pero en el Departamento de Comunicación dijeron que Camilo Ruiz era el vocero en lo concerniente a la Aerovía.

Ruiz, actual administrador de la Agencia Aerovía, repite lo expuesto por el consorcio: que la construcción de la UPC nunca estuvo contemplada en el alcance original del proyecto. “En el camino, efectivamente, se evalúa la posibilidad de poder mover la UPC (PAI) a un terreno municipal en el extremo opuesto del malecón Abel Gilbert. Se evaluó técnicamente, se hicieron los diseños, presupuestos, etc.; y no se pudo concretar eso porque finalmente el proyecto tuvo requerimiento de otras instituciones y surgieron otras necesidades”, argumenta.

Jorge Villacrés, experto en seguridad y presidente de la Asociación de Poligrafistas del Ecuador, expone que en cualquier ciudad donde se implementa un transporte masivo de este tipo, los índices delictivos tienden a subir por la aglomeración de personas. Es decir que en las áreas donde estarán las cinco estaciones habrá que reforzar la vigilancia.

Aunque considera que la UPC en Durán sí es importante para este tipo de proyectos, cree que es solo un elemento de un plan de seguridad integral que debió pensarse desde el principio. “La seguridad es la piedra angular en un proyecto de ciudad. El no haberlo hecho es grave y algo que hay que remediar. Debe existir una planificación con los jefes policiales en conjunto”.

Además, cuestiona el hecho de que no se estipulara por escrito el compromiso de construcción de la unidad, porque “las palabras se las lleva el viento. Esto demuestra que no piensan en el tema de la seguridad, sino solo en terminar ya un proyecto que a la larga no es una solución a la vialidad y que solo es turístico. Es donde habrá otro nicho de inseguridad”, analiza.

Con esto coincide el coronel Calle, para quien “lo ideal hubiese sido la construcción de la UPC”. No obstante, esto no es lo más grave para el jefe de la Policía, pues cree que es indispensable que el organismo de control esté involucrado en la planificación de seguridad del proyecto y “a mí no me han llamado a ninguna reunión de la Aerovía. Al menos aquí en Durán, no”.

Sin embargo, anunció que están trabajando de manera interna y ya tienen una planificación para cuando se inaugure el sistema, que es colocar personal de Inteligencia en toda la avenida Abel Gilbert para que resguarde a quienes lleguen de Guayaquil.

Calle lamenta, además, que no se haya coordinado alguna capacitación a los guardias y que no se hayan revisado los sistemas de seguridad dentro de las estaciones. Esto sí, a cargo del consorcio.

El administrador de la Agencia Aerovía dice que dentro de las estaciones y cabinas hay un sistema de monitoreo de audio y video para precautelar la seguridad de los usuarios. Y que la contratación de guardias recae sobre Poma-Sofratesa.

EXPRESO se comunicó con el consorcio para conocer detalles de la planificación de la seguridad en la Aerovía, a menos de tres semanas de que inicien las operaciones. Respondieron lo siguiente: “Estamos evaluando las preguntas realizadas, las respuestas al momento no son precisas, debido a que estamos analizando las necesidades del proyecto a nivel interno”.

No obstante, para Ruiz, el uso de este tipo de transportación puede contribuir a mejorar la conducta de la ciudadanía y, por ende, las estaciones se convertirían en lugares seguros.

Esto, de acuerdo con el experto en seguridad, se sabrá una vez que se inaugure el proyecto.

Hay un PAI afuera de la estación de la Aerovía en Durán. Freddy Rodriguez

Preguntas sin respuestas

EXTRA envió este cuestionario al consorcio Poma-Sofratesa para conocer detalles sobre el plan de seguridad dentro de las estaciones.

Pregunta 1: ¿Cuál es el plan de seguridad interna que tiene para dentro de las instalaciones de la Aerovía?

Pregunta 2: ¿Cuántos guardias tendrán en todo el sistema?

Pregunta 3: ¿Cuántos tendrán dentro de las estaciones de Durán?

Pregunta 4: ¿Cuántas cámaras de seguridad hay dentro del sistema?

Pregunta 5: ¿Cuántas solo en la estación de Durán?

Pregunta 6: ¿Han coordinado acciones con la Policía para dar seguridad a la zona?