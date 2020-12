La ATM inaugurará la Aerovía sin la UPC en Durán

La inauguración de la Aerovía va porque va. Al menos es lo que publicó el gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil (ATM), Vicente Taiano, en su cuenta de Twitter.

En la publicación comentó que “la construcción de la Aerovía avanza con normalidad y estará lista para operar en los próximos días. El inicio de sus operaciones NO está sujeto a la voluntad u oposición del alcalde de Durán”.

La construcción de la #Aerovía avanza con normalidad y estará lista para operar en los próximos días. El inicio de sus operaciones NO está sujeto a la voluntad u oposición del alcalde de Durán. — Vicente Taiano (@VicenteTaianoEC) December 3, 2020

Con esto, se refiere a las declaraciones que el alcalde de ese cantón, Dalton Narváez, hizo a EXPRESO la semana pasada, cuando aseguró que sin la construcción de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) en el malecón Abel Gilbert, donde está levantada la estación de Durán, no habría inauguración en dicha localidad.

Como lo publicó EXPRESO, el exgerente de ATM, Andrés Roche, había prometido construir una UPC para la seguridad de la nueva afluencia de personas (aproximadamente 40 mil al día) en la zona. Promesa que, al parecer, la nueva administración no cumplirá.

Esto habría sido acordado verbalmente con Narváez, quien donó el terreno para dicha estructura, que no ha sido construida. Según el consorcio Poma-Sofratesa, a cargo de la operación de la Aerovía, esta estructura no estaba incluida dentro del proyecto.

Pese a la insistencia de este Diario por acceder a una entrevista con Taiano para conocer por qué la ATM no continuó con el ofrecimiento del exgerente, este no ha accedido porque “no está disponible”, anunciaron desde el Departamento de Comunicación de la entidad.

Durán necesita que se construya ese UPC de manera urgente, se comprometieron deben cumplirlo. La mayoría de ciudadanos que se va a movilizar en esa aerovía serán los duraneños. Deben cumplir con la construcción de la UPC. @MariaJo43681707, usuaria de Twitter



Carlos Jiménez, experto en planificación urbana y regional, considera que es un error que estas dos autoridades municipales mantengan un discurso antagónico respecto a un proyecto que une a ambos cantones.

Considera que en lugar de caer en discusiones, deberían de trabajar en conjunto y buscar una solución para evitar que los índices delincuenciales aumenten en la zona luego de la inauguración de la Aerovía.

“Más allá del discurso, yo creo que muchas cosas no se comunicaron o no se dijeron. Proyectos como este, emblemáticos desde la óptica política, debieron haberse pensado desde todas las aristas. Si hay más gente concentrada, se vuelve un foco de delincuencia. Los proyectos urbanos que no tengan la óptica de seguridad están mal planteados”, analizó.

El experto añadió que si no hay una percepción de seguridad en la ciudadanía, lo que probablemente ocurra es que ellos a la larga no quieran usar el servicio. “Todo este discurso de la unión entre cantones empieza a perder piso”.

Deben cumplir con Durán, esto es un pedido ciudadano, un pedido de las personas que más vamos a utilizar la aerovía. Nosotros somos parte del aparato económico de Guayaquil y si se comprometieron deben cumplir. Lendy Soledispa,

​usuario de Twitter

A menos de tres semanas del inicio de operaciones del Sistema Aerosuspendido de Transporte Aerovía, William Calle, jefe policial del Distrito Durán, comentó que es indispensable la construcción de la UPC. Además reveló que a él, como representante de la Policía en Durán, nunca lo llamaron para una reunión que pula un plan de seguridad para el nuevo sistema.

@GusAlbertZM: “Un alcalde manda en su ciudad. (Taiano) No se ponga en esa situación, como buen administrador debe reunirse y conversar con la máxima autoridad y llegar a un acuerdo”.

@alejandro13910: “La delincuencia está peor cada día. Y poner una UPC no creo que esté de más. La Aerovía, dudo que haga crecer a Durán en turismo, somos mucho más que una Aerovía”.

@kasandrayepez: “Vamos a ser claros. Hay un dicho que dice que a las palabras se las lleva el viento. La obra está lista para ser inaugurada. El alcalde de Durán debe permitir la inauguración”.

@CarmenToral5: “Es un buen proyecto, señores, ¿por qué no apoyarlo? La UPC también sería buenísima al pie de la Aerovía, así se cuida a la ciudadanía de la delincuencia”.