Los reclamos ciudadanos, las denuncias hechas a la Policía y los pedidos formales solicitados al Municipio, lograron finalmente que, dos días después de que el problema haya sido publicado por EXPRESO; los representantes de la dirección de Obras Públicas del Cabildo se hayan reunido con la comunidad para ponerle fecha a la construcción del muro sobre el puente de la avenida Barcelona, y socializar el diseño. Un requerimiento que, por seguridad, han venido solicitando hace cinco años.

#MásVisto: Los moradores de la ciudadela Ferroviaria, en el centro de Guayaquil, reclaman la construcción de un muro en el puente para evitar la visita de delincuentes. https://t.co/ZjfgtoBCXV — Diario Expreso (@Expresoec) October 24, 2021

Esta vez la tan anhelada reunión se llevó a cabo en la glorieta del parque central. Allí, con un borrador del plano de lo que será la obra, que ingresa al portal de compras públicas esta semana, la socióloga de la dirección municipal, Mónica Hernández, conversó con los representantes de la Ferroviaria; que por cerca de una hora dieron ideas de lo que necesitaría la muralla para evitar que, como pasa con otras estructuras de metal de la ciudad, sea desmontada por los chamberos.

Que el cerco medirá 350 metros de extensión (desde el puente El Velero hasta el monumento al Pescador), que tendrá una altura de 1,50 metros, y estará conformado por tubos de dos pulgadas de diámetro, fueron las especificaciones que se dieron. Durante el encuentro, la gran duda giró en torno a la seguridad de la obra.

Más allá de lo que se haga en el puente, se debe intervenir el área. Rechazo la idea de que la estructura sea refugio de adictos y delincuentes. Hay que recuperarla.

Juan Llerena,

residente

Infracción. Estas escenas se dan a diario y a cualquier hora del día. La gente, buena y con vicios o malas intenciones solo salta el muro e ingresa a la ciudadela Ferroviaria. Amelia Andrade

“¿Pondrán policías o cámaras acaso para evitar que se lleven los cilindros?”, cuestionó la residente Martha Cordero. “No, lo que se colocarán son barras de platino arriba y abajo de los tubos para que todos estén unidos entre sí y no haya forma de que los saquen. Eso no será posible, bajo ningún escenario”, explicó Hernández.

Pero si bien a habitantes como Ivo Orellana, Roberto Villalva y Juan Llerena, les tranquiliza que el diseño tome en cuenta este factor; exhortan a que la altura de la estructura no solo sea mayor, sino que en la parte superior cada tubo tenga una afilada punta.

La altura debe ser reforzada y de eso nos fijaremos mucho, porque no queremos que los chamberos lo dañen y se lo lleven y quedemos otra vez expuestos.



Martha Cordero,

habitante

La altura de las vallas debe ser de 2 metros. Y es que los ladrones no tienen límites; como los roedores se vuelven hasta finitos para cruzar entre metal y metal.



Roberto Villalva,

residente

A decir de Hernández, la sugerencia será analizada, previo al inicio de la construcción que, según un comunicado enviado por Luis Valdez, subdirector de Estudios y Proyectos de Obras Públicas, se ejecutará en el primer trimestre del próximo año.

Esa fecha. Esa promesa, a decir de Orellana, se la deberá cumplir sí o sí, conforme a lo acordado durante el encuentro. “Desde ahora, que tenemos claro todo, no seremos solo vecinos, sino que nos convertiremos en los fiscalizadores de la obra. Queremos y haremos que los plazos administrativos se cumplan, que haya mayor interés de que la obra no se quede en los escritorios, sino que vaya teniendo los tratamientos necesarios y en el tiempo previsto. No vamos a esperar más, queremos recuperar la libertad en el vecindario”, argumentó Orellana; quien invitó a las autoridades a que recorran la Ferroviaria, a fin de que cuenten los cercos eléctricos que se han colocado ante una problemática que, sostiene, es ya insostenible.

Los vecinos firmaron un documento en el que acordaron estar de acuerdo con la construcción. JIMMY NEGRETE

No necesitamos más años de espera. Los robos se han multiplicado tanto que hemos perdido la libertad, vean nuestras casas. Nadie sale, nadie pasea. No queremos ya vivir así.

Ivo orellana,

residente

A decir de Hernández, una vez adjudicada la obra se hará una nueva reunión para verificar los cambios solicitados. “Estaremos pendientes, seguiremos el caso y ahí estaremos monitoreándolo todo. Al pie del puente, he visto amanecer consumidores de droga con el cuello cortado. Es inadmisible ese tipo de violencia”, se quejó Villalva; quien solicitó que el departamento de Justicia y Vigilancia, a la vez, vea la forma de eliminar las covachas que se han levantado a orillas del estero Salado, en el sitio.

Una reunión similar y definitiva habrá en el mismo sitio cuando la obra sea ya abjudicada JIMMY NEGRETE

“No se trata de decir solo: esta no es mi competencia. Hace falta una intervención para que la ayuda sea entonces integral y no a medias”, defendió.