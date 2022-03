Arrebatar el gris a una ‘ciudad de cemento’ se vuelve una tarea difícil. Falta de planificación, podas drásticas, vandalismo y una cochinilla que devoró a cientos de árboles, son algunos de los escenarios que recrudecen más el problema. Una acción que abanderó el Municipio fue la colocación de especies en maceteros, tanto en parterres como en transitadas avenidas, pero esto ha traído una lluvia de cuestionamientos por parte de ciudadanos y expertos.

En algunos puntos no solo saltan las quejas por impedir el paso, sino que, advierten, resultaría mucho más viable que las especies, que en su mayoría son de mediano tamaño, sean plantadas. Se lo ha bautizado como plan de arborización y entre las vías donde se han colocado están la Barcelona, Quito, de Las Américas, entre otras.

Según el Municipio son viveros móviles que reemplazan a los muros de concreto para dividir intersecciones. Y que han aterrizado a estos objetos hasta que sus raíces generen un sistema que les permita ser trasplantados de forma definitiva a parques o redondeles.

Pero los maceteros no responden al pedido que Guayaquil grita porque se multiplique: áreas verdes. Así opina la ambientalista Andrea González, al apoyarse en lo que la Organización Mundial por la Salud (OMS) define por espacio verde, por lo que puntualiza que si estos sitios no cumplen con funciones para mejorar la salud o preparación para el cambio climático, no aportarán a la sociedad.

Estos maceteros están en la intersección de la Plaza Dañín con la avenida de Las Américas. Se prevén otros en arterias como Ernesto Albán, Raúl Clemente Huerta. Alex Lima / EXPRESO

Ahora, poner árboles en maceteros donde no había nada y no se puede sembrar, remarca González, es una idea que puede funcionar dependiendo del macetero y de la especie. Pero es determinante al recordar que esto no reemplaza la necesidad urgente de la ciudad de un plan de reforestación urbana que sea, por supuesto, bien planificado y socializado.

Es una idea que puede funcionar dependiendo del macetero y de la especie. Deben ser árboles medianos y pequeños, nativos. Andrea González, ambientalista

EXPRESO recorrió algunas arterias de la urbe y constató que en las macetas que se han plantado para bloquear el paso vehicular en la intersección de la Plaza Dañín con la avenida de Las Américas llaman la atención los diseños que se estampan en las piezas. Se lucen iguanas, ramas, mariposas, con un fondo blanco.

Es un trabajo en etapas, no culminado aún al que debe incluirse señalética reglamentaria e informativa tanto para los usuarios de ese espacio, a pie o en auto.

Dennis Maroto, magíster en Planificación y Gestión de Proyectos Agroturísticos

Frente al parque de la Kennedy, en la avenida del Periodista, hay 13 maceteros, pero aquí no se lucen los coloridos diseños. Abunda el color café y una de las especies está torcida.

Karla Maldonado, residente de la ciudadela Samanes, y quien ha visto más de uno de los gigantes jarrones, aprueba que exista un desarrollo urbanístico, pero lamenta, a su juicio, que no se haya priorizado a mantener el arbolado existente en Guayaquil y que “se está perdiendo”.

En algunos de estos maceteros se estampa el logo de la Alcaldía. Christian Vásconez / EXPRESO

“Los maceteros requerirán de mayor gestión, mientras perdemos árboles que tardaron décadas en crecer. Debe ser prioritario, así como en pandemia había brigadas médicas que trabajaron con la comunidad; puede hacerse lo mismo con la comunidad”, precisó.

Un comentario similar soltó el conductor Mario Pazmiño, quien espera que Guayaquil sea más verde, pero no oculta su enojo frente a que en algunos de los maceteros como los que se plantaron en la Barcelona se llenaban de desperdicios. Aunque lo que más le inquieta a este ciudadano es conocer el gasto municipal que esto ha representado.

Variedad Guayacán negro, guasmo, entre otras especies, son las que se han plantado en los maceteros gigantes. Junto a ellos, asimismo, plantas pequeñas.

“Primero el macetero, luego las pinturas, la mano de obra... Me llama la atención que no se rompan los parterres para que allí se pongan y cuánto se gastó o se sigue gastando”, cuestionó Pazmiño.

Precisamente, este Diario preguntó al Cabildo cuánto es ese desembolso. La respuesta vino por parte de Verónica Manrique, subdirectora de Mantenimiento y Preservación de Áreas Verdes, quien dijo que desde 2019 se ha invertido aproximadamente $ 80.000.

“Una vez que alcancen el fuste o ancho necesario son trasplantados a los diferentes puntos que forman parte del Plan de Arborización 2022”, justificó la funcionaria al recordar que las primeras especies que cumplieron su ciclo en los viveros móviles fueron plantadas en la Barcelona, Villa Bonita y en la calle 10 de Agosto.

Agregó que la colocación de los objetos obedece a una planificación para arborizar “de una manera distinta ciertos sectores que por su infraestructura subterránea no pueden ser arborizados”, y que se busca que las especies nativas se adapten al medio urbano.

Cifra Un total de 6.000 árboles contempla el Plan de Arborización, de acuerdo a un comunicado de 2020 del Municipio.



Dennis Maroto, magíster en Planificación y Gestión de Proyectos Agroturísticos, también dice que los maceteros no representan las áreas verdes. “En el caso de los maceteros seguramente buscan, al no contar con el numero acorde de áreas verdes, generar un espacio a través de su ubicación en sitios específicos de la ciudad”, enfatiza, al recordar que debe haber un trabajo previo para conocer qué especies se ubicaría.

Además, un análisis que indique si es lo correcto, por clima, crecimiento de la especie, si no es introducida, entre otros elementos. Y lo argumenta. “De no ser así puede generar afectación al momento del crecimiento y restar espacio para el tránsito peatonal y/o de autos que hacen uso de esta vía”, concluye la también activista.