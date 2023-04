Un silencio que se traduce en abandono. Si hay una sensación que comparten los transeúntes consultados por este Diario sobre la emergencia que vive Guayaquil y Guayas en cada invierno, es la del abandono y el desdén de las autoridades salientes: “Definitivamente, la alcaldesa levantó los brazos y dijo: ‘Nos vamos’. La ciudad está botada desde que le dijeron que no ganó las elecciones. Está esperando que resuelva el otro alcalde”, deduce Ramón López, taxista guayaquileño.

El transportista señaló los escenarios que forjan día a día esta situación de abandono por parte de la administración actual, al referir que las calles de la ciudad están “llenas de huecos, las inundaciones, como todos los años, siguen llenándonos de agua hasta el cuello y la delincuencia empeora. Un tiempo se dedicó a pelear y otro a gobernar, ¿ahora? Guayaquil botado”.

Hay sectores abandonados por falta de acción de las autoridades. Hay que presionarlos ahora porque aún no acaba su trabajo.

Carlos Pazmiño,

ciudadano

A este criterio se suma el del ciudadano Diego Peña, quien comentó, a brevedad, que no hace falta indagar mucho ni escuchar un anuncio formal para observar “que la alcaldesa nos abandonó hace rato. Parece que se le acabaron las ganas de servir. Dio por terminado su mandato, ya no les importa que el alcantarillado colapse o que poco hagan las cámaras que ha puesto en la ciudad porque la delincuencia no ha parado”.

Para los ciudadanos, el olvido no solo es en Guayaquil, es a nivel provincia. ¿La razón? El escenario político que deriva la transición de autoridades, dice Karina Cruz, quien señala que, todos los días, puede ver el deterioro de las vías en su camino desde Daule hasta Guayaquil.

“Con las lluvias las vías se han deteriorado más y, por ende, los carros siguen sufriendo daños. Todo está en pausa, por el cambio de autoridades; mientras tanto, los únicos afectados son los ciudadanos”, señaló Karina.

Hay otros que califican la gestión de las actuales autoridades seccionales de acuerdo a sus vivencias. Carlos es uno de ellos, dice que se conoce la ciudad ‘de cabo a rabo’ y deduce que “nunca Guayaquil ha estado tan abandonado como ahora, pese a que la alcaldesa saliente es de la misma administración que la ha gobernado por muchos años”, y añadió que este sentir ha aumentado después de las elecciones seccionales, cuando Viteri perdió la Alcaldía en las urnas.

No lo ha dicho oficialmente, pero sus acciones lo dicen todo; dio por terminado su mandato mientras la ciudad colapsa. Diego Peña,

ciudadano

A esto añade la opinión de un colega de Carlos, que al escuchar las preguntas de EXPRESO se sumó: “Estamos abandonados en todo sentido, como ciudad, provincia, país... estamos en zozobra. No sabemos si hoy vamos a llegar a la casa, porque si no es la delincuencia, son las inundaciones y las calles dañadas que nos dejan varado el carro”, dijo Alberto.

Estas voces concluyen en un mismo comentario, “que no es justo lo que hoy le sucede a la urbe porteña, porque pese a que las autoridades en funciones ya se van, cada habitante sigue pagando impuestos y cumpliendo con sus obligaciones”. Así lo reclama Eduardo Solís, quien asegura que “después de las elecciones, la ciudad está botada y sin ninguna solución. No es justo, porque si la actual alcaldesa ya no quiere gobernar, bien por ella, pero son nuestros recursos los que están ahí y no se los usa para dar solución a todo esto”.

El nuevo alcalde deberá tomar cartas en el asunto en el tema de viabilidad y seguridad. No es justo lo que le pasa hoy a Guayaquil. Jorge Vintimilla,

ciudadano

Para Adriana Miranda, la gestión municipal previa a las elecciones seccionales y la actual contrastan significativamente. Incluso, la califica como una ‘pantalla’ que, luego de que Cynthia Viteri, alcaldesa en funciones, perdiera la candidatura a la reelección, el 5 de febrero pasado, se vino abajo tiñéndose de olvido. “Todo era pantalla. Lo que vemos ahora, es lo que siempre ha sido. Y seguirán saliendo más realidades a la luz; deje que llegue el nuevo alcalde al Municipio y haga una auditoría a la actual administración. Si aún no llega y ya ha advertido de varias irregularidades en la economía del Municipio. Guayaquil merece más respeto”.