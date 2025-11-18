Ciudadano chino que abatió a delincuente en Guayaquil será investigado por Fiscalía

El extranjero se defiende en libertad. Buscarán esclarecer los hechos ocurridos en el centro de la urbe

La Fiscalía General del Estado confirmó a EXPRESO que se ha abierto una investigación previa para esclarecer las circunstancias en las que un presunto asaltante falleció tras recibir disparos de su víctima, un ciudadano extranjero, en el centro de Guayaquil. Hasta el cierre de esta edición, no existe una formulación de cargos contra el ciudadano chino, por lo que permanece en libertad y sin imputación alguna mientras avanzan las diligencias.

¿Cuál es la situación legal del extranjero?

Fuentes de la vocería de la Fiscalía indicaron a este Diario que el proceso se encuentra en etapa de indagación. El objetivo es determinar si el uso del arma de fuego por parte de Ye Weing, de 53 años, se encuadra dentro de los parámetros de la legítima defensa.

El hecho, registrado el pasado 13 de noviembre de 2025, no ha derivado en la detención del ciudadano asiático, quien también resultó herido durante el cruce de balas. Las autoridades recopilan indicios balísticos y testimonios para sustentar el caso

¿Cómo ocurrió el ataque en la avenida Eloy Alfaro?

El incidente violento tuvo lugar en la intersección de la avenida Eloy Alfaro y la calle Calicuchima, en el distrito 9 de Octubre. Según el parte policial preliminar, Weing se movilizaba en un vehículo de placa GTW-1090 cuando fue interceptado por sujetos en motocicleta

Testigos relataron que uno de los asaltantes descendió del vehículo liviano, rompió el vidrio del conductor con la cacha de un arma y abrió fuego. El ciudadano chino, haciendo uso de su arma personal, repelió el ataque, hiriendo mortalmente al agresor.

Criminalística levantó en la escena siete vainas percutidas y un arma traumática. La víctima del robo fue trasladada a una casa de salud con una herida en el pabellón auricular derecho.

El presunto intento de robo se viralizó en redes sociales, pues quedó grabado. CAPTURA DE PANTALLA

¿Quién era el hombre abatido en el intento de robo?

El fallecido fue identificado posteriormente como Édison Moisés Medina Monroy. Su identidad fue confirmada por su conviviente, quien reconoció al occiso a través de un video viralizado en redes sociales que captó el momento del asalto y su posterior deceso en la calzada.

Medina Monroy registraba antecedentes penales por robo en 2021. Su pareja detalló a las autoridades que el hombre había salido de su domicilio en la Isla Trinitaria horas antes del suceso. La motocicleta en la que se cometió el delito y el conductor de la misma huyeron del lugar tras los disparos.

