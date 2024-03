Ciudadanía: “Urgen buenas vías, veredas y árboles en la León Febres Cordero”

1. Sin veredas. Lo que podría ser una acera para los peatones, no es más que tierra y piedras. Muchas personas caminan al lado de los autos corriendo riesgo de ser atropellados

Durante los últimos días, los reclamos, la inconformidad y el hartazgo por el mal estado de la avenida León Febres Cordero, en La Aurora (Daule), han subido de tono, tanto así que la ciudadanía ha pedido desde declarar este sitio como zona de desastre automotriz, hasta planificar un plantón para exigir tomar medidas reales. Pero también se han unido para dar propuestas de mejoras.

Tal como lo ha contado EXPRESO en una serie de reportajes, las quejas por el mal estado de la arteria, que va desde el puente Vicente Rocafuerte hasta el centro comercial El Dorado (en La Aurora), se leen a diario en redes sociales, se escuchan en el sitio y llegan a la redacción de este Diario; sin embargo, no solo se reclama por los cráteres en las calles, sino también por la falta de veredas, señalización insuficiente y la poca iluminación en el alumbrado público y sombra. Que todo es gris, lamentan.

“El alcalde Wilson Cañizares promocionó tanto la transformación integral de la avenida que le creí y voté por él. Ya va en su segunda administración y no veo ni una sola pileta o bancas a lo largo de la vía, y, como siempre, la calle está horrible”, reclamó Diego Velasco, residente de Villa del Rey.

2. Vías. Las calles de la León Febres Cordero tienen cientos de huecos. El problema se evidencia casi a lo largo de los 7 kilómetros de extensión. Christian Vinueza

De hecho, en una entrevista publicada por EXPRESO en noviembre pasado, Ángel Taipe, director de Obras Públicas del Municipio de Daule, anunció que en los próximos meses se iba a empezar a trabajar en camineras, ciclovías, arborización, iluminación, pasos elevados, rampas; no obstante cuatro meses después no se observa ninguna de esas promesas y, al contrario, cada vez luce más desmejorada la ruta.

“Se debe pavimentar apropiadamente la avenida, pero urge que se lo haga correctamente para que no se tenga el mismo problema cada tres meses. También se deben construir aceras y bordillos porque la mayoría de partes no tiene una zona para que las personas esperen los buses o puedan caminar libremente, y eso es muy peligroso”, opinó Diego Velasco, morador de Villa del Rey.

Para Luis Arévalo, ingeniero de profesión y morador, también hace falta presencia de áreas verdes. “La avenida es puro cemento, ni un árbol y menos un parque público. Se debe empezar a darle un respiro natural a La Aurora. También se pueden colocar unas bancas a los costados o hacer una especie de malecón. Hay mucho por hacer, es una ruta muy amplia. Solo es cuestión que se decidan a trabajar”, sugirió Arévalo.

Ya se dañó mi carro por esos huecos y por la falta de señalética. Es una desgracia vivir aquí en el sector La Aurora. Parece el Guayaquil de los 80. @Ikerisrael

Otro problema que también se evidencia en la León Febres Cordero es el mal estado de la carretera, que días atrás se volvió viral en redes sociales por los cientos de comentarios que clamaron por una intervención urgente. Sin embargo y pese a los reclamos, no se ha realizado ningún arreglo. Las trampas, como las llaman, están ahí: a vista de todos.

“La vía está llena de huecos, pero no son solo unos cuantos, es casi toda la avenida. De ida y de vuelta. Ya he tenido que parchar dos veces las llantas de mi carro por culpa del mal estad”, resumió Ingrid Torres, lo que considera un suplicio. “Es sencillamente un suplicio andar por aquí. Tiene todos los errores juntos. Es horrible, no se lo deseo a nadie”, dijo Elva Morales, de la ciudadela Matices.

El pasado 8 de febrero, el Ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP) mantuvo una reunión con la Prefectura del Guayas y, según se informó, empezarían los trabajos en conjunto. “Se autorizó la intervención de la vía a La Aurora. Trabajaremos de forma mancomunada con el MTOP y la Alcaldía de Daule”, anunció la Prefectura de manera formal, sin embargo, de eso ha pasado ya un mes y no se evidencian los trabajos, lo que incomoda aún más a la ciudadanía.

La faltade veredas hace que se camine por la calle FREDDY RODRÍGUEZ

“No queremos saber de trámites burocráticos ni excusas tontas. ¡Que actúen de oficio! Con cada lluvia esto se empeora más”, reclamó Revoredo.

Sobre este tema, ni el MTOP ni el Cabildo de Daule se han pronunciado, quien sí lo hizo fue un representante de la Prefectura del Guayas que indicó que están a la espera de firmar un convenio para recién iniciar la intervención (ver nota adjunta).

RESPUESTA Un representante de la Prefectura del Guayas confirmó que se intervendrá

“En 45 días recién podrían empezar los trabajos de recapeo asfáltico”

EXPRESO pudo conversar con José Tenelema, coordinador General de Infraestructura de la Prefectura del Guayas, que explicó la razón por la que todavía no se ha intervenido la avenida León Febres Cordero y para cuándo podría tenerse una vía más transitable.

“En estos días recién firmaremos el convenio que nos permitirá empezar a trabajar en la León Febres Cordero. Esa carretera es competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas”, detalló Tenelema, quien explicó que pese al acuerdo que se llegó en febrero pasado, el convenio todavía no se ha firmado.

Entrevista. El funcionario explicó a EXPRESO la situación de la avenida. Miguel Canales Leon

“Entendemos las molestias y nos gustaría poder iniciar a arreglar la vía lo antes posible. Calculamos que en unos 45 días más se podrían empezar las labores de recapeo asfáltico y esto podría tomar unos seis meses de obra, aproximadamente”, mencionó el funcionario, añadiendo que luego de la firma del convenio se realizarán las gestiones legales y presupuestarias para poder ejecutar los trabajos.

La avenida León Febres Cordero tiene una longitud aproximada de 7 kilómetros, que van desde el puente Vicente Rocafuerte hasta el centro comercial El Dorado.

EXPRESO pudo conocer que la intervención costaría aproximadamente 4 millones de dólares y que los trabajos se realizarán por fases para no afectar completamente el tránsito diario de los miles de vehículos que circulan por la avenida y posteriormente se realizaría una regeneración urbana en aceras y bordillos por parte del Municipio de Daule.

