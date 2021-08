Ciudadanía: “En Data aún falta el arreglo de calles y el alcantarillado”

Cuando se les pregunta a los residentes de distintos barrios del recinto Data de Posorja cuáles son las obras prioritarias que deben aterrizar al sector, la mayoría no titubea y concuerda en que es el arreglo de calles y que haya un sistema de alcantarillado.

Los reclamos llegan luego de que, así como lo dio a conocer EXPRESO, el Municipio pagó más de 99.000 dólares por dos vestidores en una estructura ya existente, en la parte baja del mirador de la playa Varadero, ubicados junto a los baños.

Aunque el Cabildo argumentó que esta obra se dio por el incremento de la demanda de turistas, la ciudadanía cuestionó que se dejen de lado estas y otras atenciones. El desgaste de la calzada no solo se evidencia en los dos ingresos que tiene el balneario, sino también en diferentes arterias aledañas.

Mandaba oficios a la junta parroquial y el Municipio, pero lo dejé hace dos años porque me cansé de no ver los resultados. No hay una unidad policial que frene los robos. Enrique Balladares, dirigente del barrio San Vicente

Enrique Balladares, residente del barrio San Vicente, se lamenta de este escenario. Él administra una hostería, que se levanta a escasos metros de la playa, y confiesa que se ha cansado de enviar oficios a la junta parroquial y al Municipio para que se mejore la calzada.

A playa Varadero le agregaron dos vestidores, uno de hombre y otro de mujer, en una estructura ya existente, en la parte baja del mirador, a un costo de $ 88.781,76, que con el IVA alcanza los $ 99.435,57. https://t.co/jeIZM0gOVJ — Juan Daniel Ponce Merchán (@JuanDaPonce) August 10, 2021

Detalla que son once barrios los que están cercanos a Varadero y que comparten la misma realidad y, por no ver resultados, dejó esta cruzada hace al menos dos años. “El arreglo de calles en Data es importante porque ya es una zona turística. En los oficios también pedíamos el alcantarillado, pero uno más que pasa es vergüenza y no hacen nada”, se quejó.

Dos vestidores en Varadero costaron más de $ 99 mil Leer más

Balladares también reclama por la seguridad de los visitantes y la de sus vecinos. Considera que con la llegada de una unidad policial cambiaría el panorama, pero por ahora se resguarda al caer la noche. “Los delincuentes llegan del lado de Posorja”, aseveró el residente.

José Carrera, vecino del barrio Huancavilca, coincide con él y manifiesta que, además, a Data le hace falta un óptimo sistema de recolección de desechos y atención en las escasas áreas verdes de la zona. Lo dice en referencia al parque que se encuentra en uno de los ingresos a la playa, donde solo pueden ir los vehículos livianos, y que está en abandono. La maleza interfiere en el acceso y pocos niños utilizan los juegos.

Entorno. Además de un óptimo sistema de alcantarillado, la comunidad espera que sean recuperadas las pocas áreas verdes. Freddy Rodriguez

“En Data aún falta el arreglo de calles y alcantarillado. El Municipio está debiendo demasiado a este recinto”, expresa el morador, mientras señala los lotes baldíos, situados también en los principales accesos del sitio turístico, y en los que se acumulan matorrales y desperdicios. Y lo mismo sucede en las aceras.

EXPRESO consultó al Municipio cuáles son las obras que se prevé que lleguen a la localidad. La respuesta vino por parte de Andrés Burbano, director de Obras Públicas; y Xavier Álvarez, gerente de la Fundación Guayaquil Siglo XXI.

Viteri: "El problema, señor presidente, no es que los buenos estén armados, es que los malos sí lo están" Leer más

Se necesita un cuerpo de bomberos, una unidad policial, el alcantarillado. Es decir, a Data de Posorja le falta todo. Aquí en las noches hay una competencia de motos bárbara. Walter Santana, residente del barrio Huancavilca

Según los funcionarios, se tiene programado para finales de este año la intervención con “relleno y reconformación de accesos viales”, en un área de 3.850 m2 y en calles con asfalto en 7.180 m2.

En tanto que la subdirección de Estudios y Proyectos planifica, para el segundo semestre del 2022, la reconformación en 5 kilómetros de vías principales, así como el mantenimiento de 600 metros de calles asfaltadas. Los trabajos de bacheo se encuentran en estudios.

La Fundación Guayaquil Siglo XXI adelantó que prevé ejecutar la primera etapa del malecón Posorja con un costo referencial de $ 1’535.000. De igual manera en Puerto El Morro. El precio será el mismo.

Para Rubén Sánchez, quien llegó a la localidad desde que aterrizó la pandemia de la COVID-19, puntualiza que, a los pedidos de sus vecinos, se debe sumar el tema de una adecuada señalización ya que muchos de los visitantes no saben cómo llegar a Varadero. “Como vivo en la esquina me preguntan qué camino coger y tengo que dirigirlos”, subraya.

Acota que la recolección de los desechos y acumulación de maleza es otro dolor de cabeza en el barrio. Ante ello, el vecino ha organizado algunas mingas comunitarias aunque estas resultan insuficientes, por lo que reclama que se establezcan nuevas acciones para erradicar la problemática.

Viaducto Sur: un tercer intento para un plan que lleva 13 años Leer más

El pedido común de la ciudadanía es que las promesas de la autoridad se cumplan. Que así como se potencia a Varadero turísticamente, ya sea con ampliaciones o proyectos, también se incluyan a los sectores aledaños que también necesitan obras.