La ciudadanía critica que vía a la costa sea una zona de "cemento y solo cemento"

Un tuit del empresario, ganadero y exdirigente gremial, Paul Olsen, dio cabida a que decenas de guayaquileños se sumen y cuestionen por qué aún el Municipio de Guayaquil no prioriza la idea de tener áreas verdes en los espacios de la ciudad, cada vez más caliente.

Estas ciudadelas junto a Chongon, y otras en la misma via a la Costa, tienen prácticamente 0 áreas verdes, como es posible, el Municipio de Guayaquil lo permita? @aquilesalvarez ya Guayaquil ciudad gris, es ejemplo de lo que no se debe hacer, favor evolucionemos. pic.twitter.com/HZQtaJiCsU — Paul Olsen (@PaulOlsen1) May 18, 2024

Acompañada de una fotografía en la que se podía ver a un complejo habitacional ubicado en Chongón, en vía a la costa; Olsen criticó que el espacio tenga en su totalidad solo cemento.

"Estas ciudadelas junto a Chongón y otras en la misma vía a la costa tienen prácticamente 0 áreas verdes. ¿Cómo es posible que el Municipio de Guayaquil lo permita? Aquiles Álvarez ya Guayaquil es una ciudad gris, es ejemplo de lo que no se debe hacer. Por favor evolucionemos", señaló. Y como él, decenas pensaron.

Arturo Villavicencio, residente de vía a la costa, por ejemplo lamentó que no se tome en cuenta la cantidad de árboles que debe haber por urbanización en el sector y todo Guayaquil. "Vía a la costa, si nos concentramos solo en este territorio, estaba lleno de vida animal, de flores, de mangle..., y todo eso se está perdiendo. Nuestros cerros están desnudos. Llevo meses diciéndolo, pero nunca nadie nos hace caso. Es lamentable. Lo que hoy se está demostrando a través de una foto, los residentes lo vemos en vivo todos los días. Basta abrir la ventana, abrir la puerta de casa y caminar para toparte con esa realidad", argumentó

Quienes integran la agrupación 'Vía a la costa progresa' se sumaron a los reclamos, alegando que el problema por el que Guayaquil y en sí esta zona se ha vuelto gris está ligado a la falta de planificación por parte de las autoridades de turno.

"Cero planificación en vía a la costa, que crece cada año de forma desordenada. En este lugar se incrementan las urbanizaciones, la vía E40 está colapsada, la deforestación se agudiza.... Las áreas que un día fueron verdes ahora son grises. Así vía a la costa, la Perla Verde de Guayaquil, cada año pierde su brillo", argumentó la organización a través de un tuit.

Que acaso no hay un solo urbanista en el Municipio de Guayaquil, cuestionaron residentes como Romeo Castillo y Jordán Molina; quienes lamentaron no solo que los cerros estén perdiendo su color, sino que ecosistemas como el manglar y el estero que colinda con las urbanizaciones no sea aprovechado.

"¿Por qué en lugar solo de construir y levantar más y más viviendas, nadie opta por levantar un malecón de kilómetros de extensión que una a las familias del sector? Eso sería fabuloso, nos permitiría aprovechar de una espacio público verde que no tenemos. En Guayaquil, además, se debería ya dejar de construir de forma horizontal. La tendencia hoy apunta a crecer de forma vertical, es lo que mejoraría incluso los servicios", alegó Molina.

"Puro cemento, cemento y más cemento, después la gente se queja de extremo valor. Ni un árbol de mango existe siquiera para hacer sombra. ¿Por qué la Alcaldía d Guayaquil y la dirección de Ambiente se hacen de la vista gorda? Eso también es corrupción", pensó el usuario de X, @PepBohrquez.

Entre los comentarios también destacaron la de decenas de ciudadanos que exigían al alcalde Aquiles Álvarez a cambiar el modelo de gestión y pensar más en el bienestar de los ciudadanos.

A Rogelio Calderón, quien habita en la ciudadela Metrópolis, en la avenida Narcisa de Jesús, por ejemplo le preocupa que ese sector, también considerado un polo en desarrollo, crezca pero priorizando el cemento. "Vea esta zona reflejada en vía a la costa y me aterra. Todo arde ya de por sí en este lugar. Y es triste. Es triste que nadie diga que van a pensar en el ciudadano; es triste que nadie diga que a parar con esa tala indiscriminada que ha existido; es triste que lo que hizo el PSC en administraciones pasadas, no se intente corregir. Las administraciones pasadas no pensaron en Guayaquil como una ciudad verde. Hoy, es igual", sentenció.

