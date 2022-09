Los cinco minutos de terror en un asalto

Aunque fueron auxiliados casi enseguida y sus victimarios terminaron tras las rejas, para Karen (nombre protegido) y sus compañeros de trabajo, el momento que vivieron en un asalto registrado la mañana del 12 de septiembre de 2022, en un edificio del centro de Guayaquil, fue de terror e interminable.

“Fueron los cinco minutos más largos de nuestras vidas. Cuando ellos ingresaron y preguntaron: ¿dónde están?, ahí nos dimos cuenta que era un robo”, relató la mujer luego de ser liberada de los cinco hombres que irrumpieron en una importadora ubicada en las calles Eloy Alfaro y Sucre, donde habían ingresado aparentando un operativo policial. Entre los asaltantes figuraban dos policías en servicio activo y un tercero dado de baja.

“Nos dijeron que eran Policía Nacional y nos tiraron al piso, uno estaba vestido de policía”, confirmó la mujer a un vocero de la institución policial, al detallar que los individuos solo les pidieron los teléfonos celulares.

“Ingresó uno vestido de policía, motorizado. Dejó la moto estacionada afuera. Me halaron y me llevaron a la oficina y me pidieron el teléfono...”, añadió otro empleado que resaltó como vio a compañeros en el piso, mientras otros lloraban y oraban a Dios, para que no pasara nada más grave. “La policía llegó justo a tiempo, porque (los delincuentes) ya estaban desesperados. El que estaba vestido de policía estaba un poco alterado... cuando nos encerraron escuchamos un disparo y lo que hicimos fue cerrar las puertas con mesas para que no puedan entrar y evitar que nos cojan como rehenes”, narró el joven al cuestionar que en la institución policial exista esa clase de elementos, pero a su vez alabó la rápida actuación de los uniformados que los rescataron.

Entre las evidencias figura el arma de dotación del Estado que portaba uno de los policías detenidos. Cortesía

El coronel Fábary Montalvo, jefe subrogante del Comando Zonal 8, detalló que la detención ocurrió a las 11:00, luego de que un motorizado que patrullaba el lugar recibió la denuncia de moradores del sector sobre el ingreso de personas armadas al edificio.

Al ver a los uniformados, los individuos intentaron darse a la fuga en la misma edificación, pero fueron neutralizados, dijo el jefe policial al detallar que los antisociales tenían en su poder 4 armas de fuego con 70 municiones calibre 9 milímetro. Dentro de las evidencias existe un arma policial perteneciente a uno de los policías que estaba uniformado y que pertenece al Distrito Pascuales. Se trata de Jefferson Guerrero Saad, con 7 años de servicio en la institución y con el rango de cabo segundo. El gendarme había cumplido el servicio de amanecida horas antes de ser detenido en el robo.

El otro servidor es Airton Hernández Mueses, quien presta servicios en el distrito El Triunfo. Tiene cuatro años y 11 meses en la Policía.

Los otros tres hombres aprehendidos fueron identificados como Fabián Tubay, quien fue dado de baja de la Policía en 2014, por abandono del puesto de trabajo, según informó la institución. Además, José López y Humberto Mayorga, quien registra cinco detenciones por varios delitos.

La mañana de este 13 de septiembre, el juez Humberto Barzola ordenó la prisión de los cinco hombres en audiencia de flagrancia, por pedido de la Fiscalía que les inició una investigación por el delito de robo.

El hecho ocurre en medio de un estado de excepción que termina este 14 de septiembre y que fue decretado por el alto nivel delictivo y muertes violentas que soporta la Zona 8 y que ya llega a los mil asesinatos este 2022, en particular Guayaquil.

“La Policía Nacional del Ecuador es enfática en señalar que no toleramos actos delictivos dentro de las filas policiales, los uniformados que actúen en forma ilegal serán puestos a órdenes de la justicia y de esta forma transparentar nuestras acciones para no dejar en tela de duda nuestro compromiso con las seguridad ciudadana...”, subrayó el coronel Montalvo.