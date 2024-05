Cinco horas en fila para cambiar de domicilio electoral en la Terminal Terrestre

Decenas de guayaquileños se congregaron en la Terminal Terrestre de Guayaquil este 2 de mayo, pero no para salir de viaje por el feriado próximo a celebrarse, sino para hacer el cambio de sus recintos electorales en las mesas que ha instalado el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la terminal, servicio que estará disponible hasta el 11 de mayo, que culmina el plazo para realizar este trámite.

Los ciudadanos que ya estaban próximos a ser atendidos en estas largas filas reportaron haber esperado más de 5 horas para ser atendidos. En el sitio había varios jóvenes, que optaron por hacer estás largas filas en vez del registro en línea, debido al gran número de trabas y fallas que presentó el sistema para cambiar su domicilio.

Que la página rechazaba los documentos que descargaban al portal, pese a estar en el formato indicado, lo aseguraron varios de las personas en fila. Detallaron que llegaban a tardar más de dos horas en realizar este trámite, y cuando intentaban concluir, la página les indicaba que hubo un error, obligándolos a empezar desde cero.

Healey Mendoza, que iba acompañada de su hijo de dos años, intentó por la vía virtual, pero no tuvo suerte, razón por la que estuve tres horas haciendo fila. “Por suerte me vieron con mi niño, y me adelantaron varios puestos más adelante de la fila, pero ni con eso salí antes”, comenta.

Sin embargo, otros ciudadanos no tenían esta misma suerte. Miguel Hidalgo de 18 años, se planteó hacer este proceso de forma presencial porque la vía digital no le dio ningún resultado. “Para colmo, tengo que esperar cinco días a que me den una respuesta por su página, y si me decían no, era volver a lo mismo. Prefiero aguantarme la fila, pero esta ya es insoportable. Llevo desde las 08:00 esperando que me atiendan y nada”, denuncia Hidalgo.

Asimismo, Ivette Quiñonez, otra joven, intentó por el canal digital, pero reporta que la página jamás estuvo funcional en los dispositivos que usó. “Ayer incluso me acerqué a la Atarazana donde también atienden. Pase una hora y media allá, solo para que ya estando cerca de ser atendida me digan que no hay sistema. Hoy llevo casi tres horas en espera. Me quiero ir, pero tampoco quiero volver y toparme con más gente, necesito hacer el cambio ya”, dice Quiñonez.

En el punto también se encontraban mayores de edad y personas con discapacidades, pero esto no fue ‘excusa’ para darles prioridad a su atención. “Tengo un dolor insoportable en los huesos, ni porque les explico eso me atienden. Estoy pensando seriamente en marcharme y esperar a la siguiente campaña para cambiar de recinto, porque la atención aquí ha sido paupérrima”, critica Oswalde Sanchez, ciudadano de tercera edad.

