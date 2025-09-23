Cierres viales en Guayaquil: conoce las zonas afectadas y las rutas alternas

Se realizará la instalación y conexión de una tubería en Guayacanes. Conoce los detalles del tránsito en Guayaquil

En esta zona de Guayacanes también habrá un cierre vial este miércoles 24 de septiembre.

Este es un cierre más de los muchos que ha contado EXPRESO en los últimos meses. Con obras que, aunque necesarias, se convierten en un dolor de cabeza para los conductores y moradores de distintos sectores.

Detalles del nuevo cierre este 24 de septiembre

Esta vez, el turno es para la avenida José Luis Tamayo, en el sector de Guayacanes, que permanecerá cerrada al tránsito vehicular el próximo miércoles 24 de septiembre, desde las 07:00 hasta las 20:00.

El motivo: la instalación y conexión de una tubería que llevará aguas desde la Estación de Bombeo hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Los Merinos.

La ATM y la concesionaria Interagua han coordinado un plan de movilidad que incluye el uso de contraflujo en la misma José Luis Tamayo, entre las avenidas Rodrigo Icaza Cornejo y Manuel de Jesús Real Murillo. Aun así, las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas si se dirigen hacia la autopista Narcisa de Jesús (al este) o hacia Sauces, Guayacanes y Los Rosales (al oeste).

La empresa contratista colocará la respectiva señalización de seguridad vial, mientras agentes de la ATM patrullarán la zona para controlar el tránsito.

Debido a trabajos de repotenciación del sistema hidrosanitario, este 24 de septiembre se realizará un cierre temporal en la Av. José Luis Tamayo, Cdla. Guayacanes.



🔀 Para facilitar la circulación se implementará un desvío en contraflujo entre las avenidas Rodrigo Icaza Cornejo… pic.twitter.com/32Otz4mT5Q — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) September 23, 2025

Más cierres en la Vía a Daule

La agenda de intervenciones también se traslada a la Vía a Daule, donde entre el 25 y el 28 de septiembre habrá un cierre total a la altura de la empresa Big Cola, en la intersección con la avenida Gustavo Noboa Bejarano (Rosavin). Allí se instalará un ducto cajón para el sistema de drenaje de aguas lluvias.

Para mitigar el impacto, la ATM implementó cambios temporales de circulación:

Señales de Una Vía, Doble Vía y Prohibido Girar.

Límites de velocidad de 40 km/h para livianos y 30 km/h para pesados.

La calle Rosavin se habilitó como unidireccional de salida hacia la Vía a Daule, mientras que el ingreso a Villa Bonita se mantiene por la calle 30 NO (Intaco).

Otros cierres parciales

Los trabajos también alcanzan al centro y sur de la ciudad:

En las calles Tungurahua y Domingo Savio, las reparaciones en el sistema de aguas servidas implicarán un cierre de cuatro semanas.

En Francisco Segura y Domingo Norero (calle 24), la restricción será de una semana.

El malestar ciudadano

La suma de cierres ha generado incomodidad entre los guayaquileños, que deben planificar sus traslados con más tiempo, soportar embotellamientos y adaptarse a desvíos constantes.

Aunque las autoridades insisten en que se trata de obras necesarias para mejorar los servicios básicos y la infraestructura, la percepción ciudadana es otra: la movilidad en Guayaquil se vuelve cada día más caótica.

Los trabajos en la Juan Tanca Marengo también provoca cierres viales. CORTESÍA

