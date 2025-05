Cierres viales en Guayaquil: estas son las calles afectadas entre el 6 y 10 de mayo

Según un comunicado oficial emitido por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), entre el 6 y el 10 de mayo se implementarán cierres parciales de carriles en varios sectores de Guayaquil, como parte de los trabajos de mantenimiento vial ejecutados por la Municipalidad y las labores hidrosanitarias a cargo de la concesionaria Interagua.

144 vehículos fueron retenidos en Guayaquil durante operativos de la ATM Leer más

La ATM brindará soporte operativo en cada una de estas intervenciones para garantizar la seguridad vial y la fluidez del tránsito. Frente a ello, la ciudadanía solicita que haya la debida señalética y la cantidad idónea de agentes para evitar complicaciones en el tránsito.

(Le puede interesar leer: ¿Cuándo empieza la peatonalización en Urdesa? Estos son los planes de Aquiles Álvarez)

Zonas con trabajos de bacheo y reasfaltado

De acuerdo con el cronograma, los trabajos de bacheo asfáltico se llevarán a cabo en:

Avenida Benjamín Rosales

Vía a lacosta

Gómez Rendón y la 37

Urdesa

Clemente Ballén y Babahoyo

Además, se ejecutarán trabajos diurnos de reasfaltado en la calle Venezuela, mientras que durante las noches (de 21:00 a 03:00) se mejorará la calzada del paso elevado de la vía a Daule (km 9.5), en sentido norte-sur.

También se realizan obras de repavimentación con hormigón en:

Samanes 6

Miguel H. Alcívar y Luis Orrantia

Obras de Interagua: cierres por trabajos hidrosanitarios

Durante las próximas cuatro semanas, la concesionaria Interagua ejecutará obras en el sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y aguas lluvias. Las labores, según detalla el comunicado, incluyen:

Instalación e interconexión de tuberías

Construcción de sumideros

Implementación de cámaras hidrosanitarias

Estas intervenciones requieren cierres temporales de carriles en los siguientes puntos:

Calle 25 NO (Kubiec, entrada a la ciudadela El Rotario)

Av. Modesto Luque, entre vía Perimetral y calle 42 NO

Jorge Perrone, Bellavista Alta

José Estrada Coello y Francisco Robles – Barrio Cuba

Gómez Rendón y la 30 (Suburbio)

Bolivia y Antepara

Maldonado, entre Villavicencio y 6 de Marzo

Planificación, el pedido colectivo

Para la ciudadanía, que se realicen este tipo de labores evidencia que finalmente los están escuchando. "Llevamos meses, años quizás, solicitando mejoras en las tuberías. Esta es la razón por la que creo que hay tantos cortes de agua a diario. Espero que con estas labores, las interrupciones del servicio ya cesen. Y es que estoy cansada de todos los días ver que hay un corte de agua diferente en la ciudad", mencionó Patty Zapata, guayaquileña.

Inicio de clases: Unos 500 agentes de ATM gestionaron el tránsito afuera de planteles Leer más

Para los habitantes de vía a la costa, quienes comparten esta opinión, resulta más que indispensable que la ATM destine el número de agentes adecuados en el sitio donde se ejecuten los trabajos para evitar los históricos congestionamientos que allí se registran.

(Lo invitamos a leer: Contravenciones por cámaras en Guayaquil: estas son las multas que aplicará la ATM)

"Vía a la costa se ha visto afectada en la movilidad por años. Y este año, el panorama ha sido peor por los cierres de carriles a causa del levantamiento de los pasos peatonales; accidentes que se registran, las lluvias o el desplome de árboles. No digo que las obras que se estén ejecutando sean malas, porque no lo son. Todo lo contrario. Sin embargo solicito que exista la debida planificación para que no se generen más atascos en el sitio", mencionó Isabel Contreras, residente del sector.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!