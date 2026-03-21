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  Guayaquil

cierre en avenida Rodolfo Baquerizo Nazur
En los primeros minutos del cierre, en la mañana del viernes 20 de marzo de 2026, hubo apenas dos uniformados de la ATM dirigiendo el tránsito vehicular.FREDDY RODRÍGUEZ

Cierre vial La Alborada: Quejas por falta de agentes de ATM en av. Rodolfo Baquerizo

Al menos cinco meses estará cerrado el tránsito vehicular en sentido sur-norte por remodelación de avenida Rodolfo Baquerizo

Como un "caos" definieron los conductores al primer día del cierre vehicular en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, en sentido sur-norte, por obras de remodelación que hará el Municipio de Guayaquil.

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Desde el viernes 20 de marzo de 2026 quedó prohibido el paso de vehículos motorizados por esta vía y el paso a desnivel que une La Garzota con La Alborada, en el norte de la ciudad.

Al inicio del viaducto se formó una especie de embudo, en el que los buses, los autos y las motos quedaron estancados, intentando llegar a la intersección de Agustín Freire y Guillermo Pareja Rolando.

Este es el paso a desnivel que está cerrado al tránsito vehicular, en sentido sur-norte. Debajo se forma el embudo

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Desde los primeros minutos del cierre, que comenzó a las 10:30, hubo pocos agentes dirigiendo el tránsito. Apenas dos, según constató EXPRESO.

Los conductores de buses les preguntaban qué desvío tomar y en los conductores de carros había confusión sobre las vías alternas, lo que mostró la falta de difusión de las rutas.

Los desvíos para los buses de transporte urbano son por rutas: las líneas 47, 62, 64, 82, 85, 89, 125, 131 y 143  se dirigen por Agustín Freire (Garzocentro), Isidro Ayora (redondel del monumento a Jaime Roldós y Martha Bucaram, José María Egas y Rodolfo Baquerizo.

La línea 121 llevará sus unidades por Agustín Freire, Francisco de Orellana, Demetrio Aguilera y Rodolfo Baquerizo.

Mientras, la línea 65 tomará la avenida José María Roura, Francisco de Orellana, Demetrio Aguilera y Rodolfo Baquerizo.

Para los conductores de vehículos privados existen dos alternativas de circulación: Girar a la derecha por la avenida Agustín Freire y avanzar hasta la avenida Isidro Ayora (redondel del monumento a Jaime Roldós y Martha Bucaram) o hacerlo hacia la izquierda por Agustín Freire hasta la avenida Francisco de Orellana.

Está habilitado el cruce por las intersecciones de la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur con José María Egas y José María Roura, anticipó la ATM.

Este bloqueo durará al menos cinco meses. Luego vendrá el cierre, por seis meses, de los carriles en sentido norte-sur de la avenida Rodolfo Baquerizo, entre José María Egas y Agustín Freire.

Esto es lo que preocupa a conductores como Éricka Sempértegui, quien comentó en una publicación de la ATM, en la red social Instagram: "Hoy estuvo terrible el tráfico... caos por todos lados... no me imagino cómo será estos 5 meses".

"Ayer fue todo un caos por todas las vías que dispusieron para los atajos y peor con la lluvia. Deben hacer bien las cosas", fue la observación de Magda Núñez.

"Por favor enviar urgentemente a agentes de tránsito para que ayuden con el tránsito en la Av. Demetrio Aguilera e Isidro Ayora, entre la V etapa de La Alborada y Sauces IX. Hay congestión vehicular y los vehículos no avanzan", pidió Yadira Valenzuela, en la red social X.

Al pedido para que los uniformados gestionen el tránsito, la ATM respondió: "Se ha reforzado la presencia de agentes" en este sector del norte de Guayaquil.

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