  Guayaquil

Tránsito en Guayaquil
En un tramo del centro de Guayaquil se evidenció congestionamiento vehicular la tarde de este viernes 12 de diciembre.@ecu911sambo

Cierre vial en el centro de Guayaquil por la caída de un árbol y un poste

Un intenso congestionamiento vehicular se registró en un tramo del Puerto Principal la tarde de este viernes 12 de diciembre

Un árbol y un poste de iluminación cayeron sobre un tramo de la calle Luis Cordero Crespo, vía que enlaza las avenidas de las Américas y Machala, entre el norte y el centro de Guayaquil, la tarde de este viernes 12 de diciembre.

El árbol y el poste estaban ubicados en una jardinera sobre la acera derecha de la vía y cedieron pasadas las 17:00. Una parte del cerramiento en el que estaban situadas se dañó producto del impacto.

Al ver los restos de la estructura caída sobre la calzada, los conductores redujeron la velocidad para evitar golpear los fragmentos. Minutos después, personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) acudieron al sitio.

Equipos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y de la Empresa Pública Municipal de Parques realizaron las tareas de remoción de los restos sobre la vía y en la jardinera. Durante esos trabajos, agentes de tránsito cerraron un carril de la calle Luis Cordero Crespo, en sentido hacia el sur de la ciudad.

Congestión vehicular en el centro de Guayaquil: Árbol caído en hora pico

El sistema integrado de seguridad ECU911 indicó que, a través de sus cámaras de videovigilancia, se evidenció congestionamiento vehicular sobre la avenida Machala, en dirección hacia el sur de la urbe.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar vías alternas. El accidente ocurrió en un horario de alto flujo vehicular, por lo que la congestión en la zona se intensificó durante varios minutos mientras se desarrollaban las labores de retiro de la estructura.

