Cierre temporal del retorno en el km 5 de la av. Samborondón: esto debes saber

El cierre del retorno en el km 5 de la avenida se mantendrá entre 10 y 15 días por labores técnicas y estandarización

Tránsito. Largas filas de vehículos se observan a lo largo de la avenida Samborondón.

La avenida Samborondón vuelve a ser noticia. Este domingo 23 de noviembre, el Municipio informó que se ejecuta la fase final de reestructuración vial en la zona, lo que implica nuevos cambios en la circulación. El retorno del kilómetro 5, (supermercado La Española), permanecerá cerrado entre 10 y 15 días debido a trabajos de estandarización y a la intervención del parterre.

Según la entidad municipal, durante este periodo la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) mantendrá agentes de forma permanente para ordenar la circulación y reducir la congestión.

En los últimos días, los trabajos han generado comentarios en la ciudadanía, especialmente entre conductores que transitan diariamente por este sector.

Además, el Municipio informó que el retorno del kilómetro 8, en Terrasol, ya fue intervenido y será habilitado durante esta semana, a partir de este lunes 24 de noviembre.

La administración local indicó que, de manera paralela, se iniciarán los procesos de señalización vertical e horizontal, necesarios para complementar la obra y garantizar el orden en la vía.

Municipio: "Trabajos concluyan a mediados de diciembre"

Además, la institución informó que se prevé que estos trabajos concluyan a mediados de diciembre. Recientemente, el alcalde, Juan José Yúnez, respondió a las críticas ciudadanas sobre los trabajos en la avenida.

En su cuenta de X, el funcionario negó que la obra esté detenida y aseguró que avanza según lo planificado. “La obra no está paralizada, ha avanzado de forma continua de acuerdo al cronograma. No se dejen llevar por la desinformación de turno”, publicó junto a fotografías y un video de trabajos ejecutados durante la noche.

Seguimos trabajando en la intervención de la Av. Samborondón. La obra no está paralizada, de hecho ha avanzado de forma continua de acuerdo al cronograma. No se dejen llevar por la desinformación de turno.



Mientras muchos descansan, nuestros equipos afinan los últimos detalles.… pic.twitter.com/TuGNYTFyoX — Juan José Yúnez (@juanjoseyunez) November 18, 2025

