Cerrarán un carril de la avenida Malecón para la extracción de una palma

La especie está afectada, según el Municipio de Guayaquil, por lo que se realizarán labores para retirarla

Un tramo de la avenida Malecón estará cerrado al tránsito vehicular.

La avenida Malecón es uno de los puntos que conectan el sur con el norte de Guayaquil. Un tramo de esta icónica vía porteña estará cerrada al tránsito vehicular en forma parcial.

La Fundación Malecón 2000 indicó que el motivo de este cierre es por la extracción de una palma que se encuentra afectada en el interior de los Jardines del Malecón, cerca de la calle Imbabura.

(Te puede interesar: Rescatan una tortuga lagarto cerca de la Espol y advierten de su peligrosa mordida)

Por ello, el viernes 5 de septiembre a las 23:30 se realizarán tareas para retirar la especie de ese espacio turístico de Guayaquil, "en cumplimiento de las normativas ambientales y de seguridad".

Debido a estos trabajos de extracción de la palma afectada, un tramo de la avenida Malecón, que colinda con el sitio, estará cerrado en forma parcial al paso vehicular.

Kennedy Norte: un hombre fue atacado por un perro y su dueña huyó del lugar Leer más

Retiro de palma en Jardines del Malecón: ¿habrá compensación?

La Fundación Malecón 2000 explicó que la ordenanza que regula el Manejo y Gestión de los Espacios Verdes de Uso Público y el Arbolado Urbano del cantón Guayaquil habla sobre restitución y compensación en su artículo 23.

Ante ello, la dependencia municipal indicó que han entregado 20 unidades de diversas especies arbóreas como medida de compensación ante el retiro de la palma.

Retiro de palma: ¿qué dice la ciudadanía?

Para ciudadanos consultados por EXPRESO, el Cabildo debe mejorar la preservación y el cuidado de las áreas verdes, con más énfasis en aquellas especies que se encuentran en riesgo.

"La cochinilla arrasó con muchos árboles en la ciudad. El Municipio y quienes están encargados de esta área deben desarrollar planes para combatir estas enfermedades y prevenir otras enfermedades que afectan al arbolado urbano. La ciudad no puede seguir perdiendo más de lo que ya ha perdido", señaló Rubén Bustamante, residente de la Alborada.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!